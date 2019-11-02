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На какой компромисс с Россией может пойти Украина? Как прошел «первый инвестиционный форум» в Донецке? И почему в ОРДО задерживают зарплаты и пенсии? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.​

Президент не понимает природу конфликта – Гармаш

Сегодняшняя риторика Владимира Зеленского на тему Донбасса, его стратегия достижения мира в результате «примирения» говорят о том, что он находится в парадигме гражданской войны. Отсюда и стремление реализовать Минские соглашения, где нет ни одного обязательства России, а заложены только внутриполитические механизмы, утверждает журналист Сергей Гармаш, пишет сайт «Главред».

По мнению журналиста Владимир Зеленский не понимает природу конфликта, не понимает, что причина – целенаправленные действия России, а гражданская составляющая – это всего лишь следствие.

Как утверждает Сергей Гармаш, единственный компромисс с Россией, на который Украина может пойти – это позволить уйти Путину сохранив лицо. Все остальные политические компромиссы будут лишь усиливать напряжение в украинском обществе.

Деньги не поступят в failed state

Каждый новоизбранный украинский президент должен сделать три вещи: пригрозить коррупционерам, заявить курс на евроинтеграцию и провести инвестиционный форум. Последнее нужно, чтобы «дать четкий сигнал», «раскрыть потенциал» и напомнить, что «Украина обречена на успех». Об этом пишет «Український тиждень».

Как отмечает еженедельник, сегодня, как и в 2014-м, есть одно существенное «но» – война, которая изрядно портит инвестиционный климат.

Автор статьи Дмитрий Крапивенко утверждает, что, деньги никогда не поступят в failed state. А Украина, по его мнению, рискует превратиться именно в такое государство, если быстро и на условиях врага возьмется за интеграцию оккупированного Донбасса.

Крапивенко пишет, что российский анклав, которым, по сути, могут стать нынешние территории под контролем группировок «ЛНР» и «ДНР» в составе Украины, перечеркнёт все достижения в евроатлантической интеграции, превратит большинство государственных учреждений в недееспособные и откроет врагу доступ ко всей территории Украины. Государство такого формата обречено на нищету и вражду, а то и вообще на поглощение хищным соседом. О таких сценариях не говорили на инвестиционном форуме в Мариуполе, но они с каждым днем становятся все более реальными, утверждает автор.

Сами с усами

В ОРДО также прошел первый «международный инвестиционный форум». Местные «власти» провели его одновременно с инвестфорумом в Мариуполе. Гости донецкого форума с удовольствием делились своими соображениями о будущих инвестициях в экономику ОРДО. Об этом пишет сайт русской службы «ВВС».

Так, например, президент «Ассоциации йеменских выпускников в СССР и странах СНГ» Анвар Мохамед Али аль-Зарафи сообщил, что интерес для инвесторов из стран арабского мира на Донбассе представляют такие сферы, как медицина и строительство.

Журналисты отмечают, что ассоциация йеменских выпускников появилась в 2017 году. Она зарегистрирована в частной квартире дома №17 на проспекте Гагарина в подмосковных Люберцах.

Был там, как пишет сайт, еще один гость Радван Мохамед Абдулрахим Альзимур. На форуме его представляли то, как главного эксперта по экспорту сельхозпродукции в Республике Йемен, то, как бизнесмена из Египта. По данным вещателя, индивидуальный предприниматель с таким именем зарегистрирован в городе Новомосковск Тульской области. Там он владеет фирмой, которая занимается оптовой торговлей свежим картофелем.

Денег нет, но вы держитесь!

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донетчины задерживают выплаты социальных пособий и зарплат. Людей поначалу заверяли, что это временное явление, связанное с переходом на единую банковскую систему России. Однако предполагаемый срок выплат переносится со дня на день, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По словам блогера, в сентябре бюджетники Донецка, Горловки, Харцызска, Макеевки, Шахтерска, Докучаевска и других населенных пунктов не получили зарплаты ни 5-го, ни 6-го, ни даже 10-го сентября. И только 15-го частично начались перечисления на банковские карточки чистых окладов – без надбавок и коэффициентов.

Позднее людей предупредили, что в ближайшее время зарплата будет начисляться одним платежом. То есть аванса не будет и ранее повышенные зарплаты снизят до прежнего уровня.

Пенсионеры, по словам Молчановой, тоже ощутили переход на российские счета банковской системы. Более активные пенсионеры сообщают, что звонили на горячую линию «министерства финансов», где им объяснили задержку выплат дефицитом средств в бюджете «республики».

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