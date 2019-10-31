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29 октября в полдень в Золотом-4 началось зеркальное разведение сил и средств, несмотря на обстрелы в этом районе, о которых сообщалось буквально за день.

Одновременно в Мариуполе стартовал первый крупный инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine, на котором ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал собрать деньги для восстановления Донбасса. Кто даст Зеленскому денег на Донбасс? Получится ли из форума то, что планировалось? И ждет ли Украину инвестиционный прорыв, если война продолжится?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили финансовый аналитик, автор издания «Деловая столица» Алексей Кущ и экономист, директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко.

– Алексей, разведение сил и средств и инвестиционный форум – это совпадение? Или это было сделано специально, чтобы создать соответствующий новостной фон для этого форума?

Алексей Кущ: Я думаю, тут есть определенные совпадения. Но эти совпадения неслучайны.

Если в зоне разведения были обстрелы, нужно было отсчитывать так называемый режим тишины и только после этого разводить силы. Поэтому то, что разведение началось на фоне обстрелов, говорит о том, что факт разведения сил в этих точках приурочен к началу инвестиционного форума. У нас во власти считают, что инвесторы активно следят за перипетиями разведения сил возле Золотого, будто это влияет на инвестиционную привлекательность региона.

– А думаете, что нет?

По поводу разведения сил, инвесторы не настолько наивны, чтобы их можно было заманить этим фактом

Алексей Кущ: Думаю, скорее всего инвесторы ожидают более фундаментальных системных вещей от власти. Они хотят увидеть целостную концепцию деоккупации Донбасса, прекращение войны, определенную инвестиционную региональную стратегию. А по поводу разведения сил, инвесторы не настолько наивны, чтобы этим фактом их можно было заманить.

– Какие у вас впечатления от этого инвестиционного форума?

Алексей Кущ: О комплексных впечатлениях пока говорить рано, потому что форум только начался. Но уже сейчас можно сделать определенные выводы. Лично у меня впечатления не очень радостные.

На мой взгляд, изначально неправильно обозначены стратегические ориентиры этого форума и условия его проведения.

Нужно делать ставку на системных инвесторов, правительство должно презентовать программу привлечения иностранных инвестиций. Нужно четко обозначить точки роста национальной экономики, точки входа инвесторов на наш рынок. Самое главное – на форуме нет системных инвесторов, крупных иностранных компаний.

Туда приехали крупные международные финансовые организации, которые в основном заняты кредитованием развивающихся стран.

Это инвестиционный форум, но по своей сути от не является таким. Его нужно было назвать кредитным форумом, возможно, отчасти донорским. Инвестиционный форум – это, в первую очередь, территория смыслов, где правительство генерирует четкие смыслы для инвесторов. Пока таковых мы не увидели. А смыслы – это, например, реальная новая промышленная политика, которая направлена на реиндустриализацию экономики.

– С чем вы это связываете?

Алексей Кущ: Ответ простой и он раскрывается в контексте места, где он проводится. Мариуполь – это моногород, который зависит от двух крупнейших металлургических предприятий. А это одна известная финансовая промышленная группа. Как туда зайти иностранному инвестору, если там практически все сегменты экономики раздавлены монопольной плитой.

Что такое точки роста, генерация смыслов? Значит, что наши олигархи должны добровольно уступить часть экономического пространства, которое они захватили внутри страны и которое они не умеют эффективно развивать. А иностранные инвесторы, придя суда, уже никогда не будут мириться с неэффективной судебной системой, коррупции во власти. То есть, системные инвесторы будут привносить свои стандарты ведения бизнеса. Для наших олигархов это страшный сон.

Поэтому любое генерирование смыслов, которые были бы нацелены на привлечение системных иностранных инвесторов, блокируются на уровне наших финансовых промышленных групп – основных политических спонсоров.

Олег Устенко: Президент достаточно четко посылал вчера сигналы на этом форуме о том, что необходимо сделать, чтобы в страну закачивались инвестиции. Он сказал о трех основных ограничителях для прихода инвестиций: недостаточная защита прав собственности, некачественная судебная система, которая нуждается в реформировании, это высокий уровень коррупции. Также говорили по поводу фактора войны, который тоже является сдерживающим. Поэтому задача – послать сигнал, что приходите к нам, инвестируйте.

Смысловая нагрузка, что мы реформируемся, мы хотим и понимаем, что мы должны расти. Президент артикулирует рост 5-7% в год, говорит, что необходимо смягчение монетарной политики.

Вы правы, здесь были кредиторы. Но здесь были и те, кто вкладывается в украинские ценные бумаги. Также был Европейский банк реконструкции и развития, который достаточно четко артикулировал позицию, что они согласны быть соинвесторами. И они сказали, что доводят объем своих инвестиций до одного миллиарда долларов на конец этого года. То есть, ожидается увеличение их инвестиционного портфеля по Украине на 150-200 миллионов.

– Алексей, эти достижения, о которых говорил Владимир Зеленский на форуме, что национальная экономика показала 4,5% роста ВВП, 7 позиций вверх в рейтинге Doing Business, Нацбанк снизил учетную ставку на 1%. Откуда такие оптимистичные показатели?

Алексей Кущ: К сожалению, это частично манипуляция. Например, снижение учетной ставки – доступность кредитов. Но стоит добавить, что учетная ставка была 16,5%, стала 15,5%. Это одна из самых высоких учетных ставок в мире. Можно было бы снизить еще на 2-3%, все равно это не сделало бы кредиты для предприятий доступнее.

В соседних постсоветских странах (Беларусь, Молдова, Грузия, Россия, Казахстан) учетные ставки центральных банков находятся не выше 7%, то есть более чем в два раза ниже, чем в Украине.

Рейтинг условий ведения бизнеса был улучшен, мы получили несколько позиций вверх. Но умалчивается, что одновременно с этим мы опустились в рейтинге конкурентоспособности нашей экономики примерно на 5 позиций. То есть, одна нога вперед, другая нога назад.

При этом, не стоит абсолютизировать это движение в рейтинге. Для системных инвесторов страны, которые не входят в топ-50 этих рейтингов, считаются инвестиционными неудачниками. А движение с 80 на 70 место инвесторы не замечают. И опять же, Грузия занимает высокие места в этих рейтингах, но она не стала выпускать смартфоны и электромобили. Сама позиция в рейтинге не является абсолютным индикатором для инвесторов.

– Нынешний инвестиционный форум в Мариуполе – это скорее площадка для привлечения инвесторов? Когда это может случиться? И мы забыли о Донбассе, ведь этот форум изначально позиционировался как форум восстановления Донбасса.

Этот форум нужно воспринимать как некий маркетинговый шаг, который должен привлечь внимание к Украине

Олег Устенко: Донбасс – это совсем другая история. Но в данном случае этот форум нужно воспринимать как некий маркетинговый шаг, который должен привлечь внимание к Украине. Но таких эрудированных и умных, как мы, весь мир. Это означает, что спрос на инвестиции начинает резко увеличиваться. А предложений становится все меньше.

– Есть ли надежды, что после возврата оккупированной части Донбасса туда пойдут инвестиции, а не кредиты?

Алексей Кущ: Туда и должны пойти инвестиции. Региональная экономика очень подходит для того, чтобы там провести реновацию старого индустриального ядра. Для этого нужны прямые иностранные инвестиции, государственные программы поддержки, международные донорские программы. Но там можно достаточно быстро восстановить основные технологические цепочки, которые там были до войны.

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