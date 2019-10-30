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В Золотом-4, что в Луганской области, продолжается процесс разведение сил и средств. Местные жители столкнулись с вопросами, ответы на которые получить пока не могут. Власти региона, тем временем, заявляют, что отведение необходимо для продолжения мирных переговоров и открытия первого в регионе автомобильного пункта пропуска.

Ночью взрывов в Золотом-4 не было. По крайней мере, их не слышала местная жительница Марина Данилкина. Однако, по ее словам, сейчас похолодало, и все двери и окна закрыты. Стрелковое оружие и легкие минометы в таких условиях можно и не услышать. Сейчас же местных жителей беспокоит вопрос перекрытых улиц, а также статуса, в котором населенный пункт находится.

Мы Украина или мы серая зона?



«Вот мы не знаем, какая ситуация у нас. Мы Украина? Или мы серая зона? Некому задать этот вопрос. Все перекрыто. Я не могу выехать со своей улицы. Выехать можно только через контрольно-пропускной пункт. Все. Это мне 3 километра объезжать», – рассказывает Марина Данилкина.

Частично пояснения по ситуации дал новый глава луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Сейчас, по его словам, в Золотом более-менее спокойно.

Сейчас там более-менее спокойно



«Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет. Я бываю в Золотом. Так же планирую поехать в выходные, как будет свободное время. Если увижу, что там какая-то критическая ситуация, то я доложу об этом. Но сейчас там более-менее спокойно», – рассказал Сергей Гайдай.

Я понимаю, что где-то та сторона нас вновь может обмануть – Сергей Гайдай

Сергей Гайдай заявил, что отведение сил – не отступление. Это нужно для продолжения переговоров. В том числе, благодаря этому, возможно, удаться договориться об открытии автомобильного пункта пропуска в этом районе. Правда, есть ли об этом договоренность с группировкой «ЛНР», Сергей Гайдай не уточнил. Кроме того, новый руководитель областной администрации попросил не называть территорию, откуда отходят военные – «серой зоной». Это будет демилитаризованная зона. И бросать живущих там людей никто не собирается. При этом глава областной ВГА считает, что в Золотом постоянно должны находится усиленные патрули полиции.

Постоянное присутствие полиции дает дополнительную безопасность



«Я понимаю, что где-то та сторона нас вновь может обмануть. Я все это понимаю. Поэтому, даже если мы будем четко понимать, что там все нормально, все равно постоянное присутствие там полиции дает дополнительную безопасность», – рассказал Сергей Гайдай.

29 октября штаб операции объединенных сил сообщил, что в 12:00 начался процесс разведения сил и средств в районе Золотого-4 на Луганщине. 30 октября в штабе ООС сообщили, что процесс разведения в районе Золотого будет длиться до 30 дней.