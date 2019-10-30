Зеленський розповів, як ветеран війни і житель Луганська будуть «спокійно їхати в одному купе»

Президент України Володимир Зеленський на Форумі єдності в Маріуполі 30 жовтня розповів про своє бачення етапу «примирення», який, за його словами, настане «після першого етапу завершення гарячої стадії та припинення вогню» на Донбасі.

«Чи може взагалі бути така ситуація, коли в одному купе поїзда коли-небудь зможе спокійно їхати ветеран війни і житель окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатися на тих територіях?» – сказав Зеленський і назвав таке налагодження відносин «нейрохірургічним» процесом.

Теза про «громадянський конфлікт» або й «громадянську війну» є однією з базових в інформаційній політиці Росії щодо подій на сході України. «Українських ЗМІ немає на Донбасі, і російська пропаганда стверджує, що неонацисти воюють із мирним людьми», – йшлося в документі, підготовленому доповідачкою Парламентської асамблеї Ради Європи з питань політичних наслідків конфлікту в Україні Крістіною Зеленковою ще в 2015 році.

«Абсолютно ясно, що ніякої «громадянської війни» у східних регіонах України немає. Немає ніяких релігійних чи етнічних підстав для конфлікту, як це бувало в інших частинах світу», – наголошується в документі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.