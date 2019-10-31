(Друкуємо мовою оригіналу)

Интернет-пропаганда России и ее группировок на Донбассе легко достигает Украины и стран Запада – но есть информация, которую жители ОРДЛО получат «эксклюзивно» из киоска прессы. Радио Донбасс.Реалии приобрело несколько политических газет, контролируемых «ЛДНР», чтобы посмотреть, что они изменили в трактовке новостей об Украине. А кое-что изменилось.

Больше о том, как в ОРДЛО в последнее время меняется угол подачи новостей про украинскую власть и войну, – слушайте в ЭФИРЕ .

В нашем обзоре – две газеты, издающиеся в Донецке, – «Донецкое время» и «Донецк вечерний». Обе – вновь учрежденные в так называемом «новом государстве» в одно и то же время, в сентябре 2015 года. Обе общаются с читателем языком советской газеты «Правда» – будто бы и не было четверти века независимости Украины и свободной прессы.

Что интересно, пропагандистские газеты продаются. Обе газеты обошлись корреспонденту Радио Донбасс.Реалии в 35 рублей, то есть – около 9 гривен каждая.

За эти деньги читатель получает сводку главных новостей в так называемой республике за неделю – так, как их увидели местные пропагандисты. Например, пишут о так называемом инвестиционном форуме в Донецке – он прошел почти одновременно с украинским в Мариуполе – 29 октября. Заголовки – оптимистичные: «Донбасс встречает инвесторов», «Расширение географии сотрудничества». Впрочем, о каких-то конкретных договорах или проектах ни слова не сказано.

Перелистываем на Украину

«Украинские националисты получили указания от своих идеологических вождей, финансируемых из кармана Петра Порошенко, на подготовку новой волны антиправительственных выступлений, назначенных на вторую половину ноября».

Это – уже военный разворот в газете «Донецкое время». Главный ньюсмейкер «передовиц» – по-прежнему одиозный Эдуард Басурин, который не раз предупреждал мир о готовящихся химических терактах в Мариуполе и сообщал о применении ВСУ «Точки-У».

«Хунта» и «преступный режим» в статьях такого рода исчезли

Интересно, что «хунта» и «преступный режим» в статьях такого рода исчезли. Главный злодей – Петр Порошенко, который сопротивляется «мирным инициативам Зеленского». Пресса группировки «ДНР» даже сообщает о столкновениях между украинскими солдатами и так называемыми националистами, «поддавшимися на призывы к саботированию мирных инициатив Зеленского». То есть, гражданская война в Украине, по версии газеты, продолжается в полный рост – но уже в рядах самих ВСУ. Вероятно, по мнению группировки «ДНР», теперь главный враг переместился с Банковой в оппозицию -– и в среду военных, тех, кто за войну любой ценой.

Отметим, что в украинской прессе, которая отличается гораздо большей свободой и количеством, чем пропагандистские органы «ЛДНР», ни о каких столкновениях на почве «мирных инициатив Зеленского» в отрядах ВСУ и тем более гибели в них украинских военнослужащих не сообщается.

Для борьбы с Порошенко Зеленский, по данным Басурина, даже направил в зону ООС сотрудников СБУ, чтобы – цитата – «осущствлять контроль за антиправительственной деятельностью радикалов из числа вооруженных формирований Украины в социальных сетях».

Не забывают о химической угрозе, но снова – с привкусом Порошенко

Тут же, на развороте, не забывают о химической угрозе, но снова – что интересно – с привкусом Порошенко. Тот же Басурин опять утверждает, что «сигналом для перехода сторонников Порошенко к активным действиям должен стать террористический акт на предприятиях химической промышленности в Донбассе». Цель так называемых «боевиков Порошенко» – Авдеевский коксохим или Дзержинский фенольный.

«Боевики», «преступники» и «каратели» никуда не исчезли, хотя рядом они названы «хорошими военными», которые «выполняют мирный план Зеленского»

В то же время «боевики», «преступники» и «каратели» из украинских бригад на линии соприкосновения никуда не исчезли. Несмотря на то, что на соседней странице они были «хорошими военными», которые «выполняют мирный план Зеленского».

Вперед, в светлое будущее

Остальные статьи газет – о «дне флага республики» (сепаратистский триколор называется «символом состоятельности»), и «официоз» без смысла о визитах и встречах главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Интересно, зачем такое сообщают? Например, работникам дорожного хозяйства оккупированной территории по случаю их дня Пушилин передал следующее: «Уверен, что качество оказываемых транспортных услуг будет только повышаться, а дорожная инфраструктура республики будет современной, комфортной и безопасной».

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