(Друкуємо мовою оригіналу)

«Луганск и Донецк – это опухоли, которые стоит вырезать, – говорила пожилая женщина – моя попутчица в поезде. – В Россию они хотят? Так пусть едут. Дармоеды. Пенсии им давай. Зачем? Чтобы они опять Путина привели?».

Она возмущалась, и в ее словах было столько агрессии. Нет, она не хотела разбираться, она не хотела слушать моих аргументов, да ей даже не было важно, слышу ли я ее голос через стук колес. Она просто хотела сказать: «Луганск и Донецк – это враги». И все из-за одной фотографии. Той самой, где на главной площади Луганска – «Театралке» – выстроились луганчане, создав надпись «Мы хотим в Россию».

Знаете, что больше всего поражает? На шестой год войны нас продолжают как глупых рыб ловить на крючок. Вбрасывают нужную информацию и мы тут же ведемся. Не анализируем, не проверяем, просто брызжем едкой слюной и радуемся, что отреагировали, не смолчали, донесли свое мнение до общественности.

Что больше всего поражает? На шестой год войны нас продолжают как глупых рыб ловить на крючок



Итак, кто на фотографии? Традиционно бюджетники. Эта проблема была еще и до оккупации Луганска. На любой митинг свозили учителей, врачей, заводчан. И даже до войны, нужны были найти очень весомые причины, чтобы тебе разрешили не выйти на митинг. Иначе прощай работа.

И если в независимой Украине «отмазаться» удавалось, или же с криком «да идите вы» ты на митинг не выходил, то в оккупации с этим сложно. Во-первых, работы тут не так уж и много, чтобы ею раскидываться. Во-вторых, нужно потом писать и заполнять куча бумажек, чтобы объяснить свою выходку. В-третьих, страшно. А вдруг тебя за это на подвал заберут.

Бюджетников свезли на «Театралку» на автобусах. При том организаторы видимо поскупились. Людей на самом деле не так уж и много, те, кто хоть раз были на «Театралке» понимают, что никакой масштабности на фото нет.

Дальше все та же «рыбалка», на которой мы – «пойманная рыба». Фотография появляется в интернете, ее массово обсуждают, негативно отзываются о тех, кто остался в оккупации. Вспоминают, что «все адекватные уже хотели и выехали, а там остались только сепары».

Традиционный раскол, который так нужен российской стороне и группировке «ЛНР». «Смотрите – они вас ненавидят и не хотят видеть в Украине», – вот посыл, который получили жители Луганска.

А ведь эти жители и сами о том, что «они хотят в Россию», узнали из интернета. Тоже случайно увидели ту фотографию. Я не буду говорить, что не хотят в Россию. Есть те, которые свято верят, что крымская жизнь все же в Луганске наступит. Но таких уже становится все меньше.

Я не буду говорить, что очень много тех, кто хочет обратно в Украину. Об этом не принято говорить. Страшно представить, что может с тобой случиться, если заикнешься, что скучаешь по Украине.

Но все давно поняли, что этих так называемых «народных республик» как независимого государство, существовать не может. Поэтому жить в ЛНР не хотят. А смысл? Ничего своего нет. Иногда подкармливают либо с украинской, либо с российской стороны. Но чаще это напоминает – подкинули косточку, лишь бы на время перестали гавкать. Вот и получается – в так называемой «ЛНР» жить нельзя, на Россию надеяться – глупо, в Украину возвращаться – страшно.

Жители Луганска уже никуда не хотят. Они хотят только понимать, а что будет завтра и будет ли это завтра вообще?

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