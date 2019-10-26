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Как украинцы могут влиять на переговорный процесс по Донбассу? Почему жители ОРДЛО боятся «переписи населения»? И почему «трясет» Макеевку? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Нужен острый общенациональный запрос

На реинтеграцию временно оккупированных территорий должен быть острый общенациональный запрос, утверждает экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине, историк Александр Левченко, пишет газета «Сегодня».

По мнению эксперта, при такой ситуации намного проще будет вести переговорные дела с европейскими партнерами и россиянами. Они должны почувствовать, что все украинское общество живет надеждой и чаяниями возврата украденных территорий.

Левченко утверждает: если будет в Украине всенародная решительность по вопросу деоккупации, это моментально почувствуют на переговорах в Минске, Париже, Берлине. Результаты настоятельных требований украинской стороны будут более серьезно приниматься для конкретного рассмотрения, потому что за переговорной позицией Киева стоит весь украинский народ.

Украинцы такого состояния далеко не достигли, поэтому не стоит удивляться, что все происходит на вяло текущем уровне, утверждает историк.

«Человеческий капитал» для «обменного фонда»

Что кроется за «приговором» донецкому журналисту Станиславу Асееву? Над этим и другими вопросами размышляют эксперты газеты «Донецкие Новости».

По мнению политического эксперта Дмитрия Воронкова, со стороны России и подконтрольных ей образований постоянно идет накопление «человеческого капитала». Так называемого «обменного фонда». И чем больше медийных людей окажется в их руках, чем больше те на слуху, тем выше ставки в вопросе шантажа. Как с Сенцовым и моряками – в РФ.

Воронков отмечает, что «Козырь» в виде Сенцова и моряков у России уже вышел. Нужна новая медийная персона, вокруг которой можно поднимать шум. И похоже на то, что Асееву отвели именно такую роль. И по реакции украинского МИДа, стран ЕС, международных организаций видно, что ставка – срабатывает. То есть «приговором» Асееву просто готовят новую почву для торга, утверждает Воронков.

Газета напоминает, что 22 октября в группировке «ДНР» сообщили, что донецкий журналист Станислав Асеев приговорен к лишению свободы на срок 15 лет. Причем «суд» состоялся еще в августе.

Тревожная «перепись населения»

Знаковым событием для неподконтрольного Донбасса стала «перепись населения», пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Людям рассказывали, что «молодой республике» очень важно знать количество проживающего населения, чтобы понимать, какую социально-экономическую модель выстраивать в обозримом будущем. Однако, как ни старались большие начальники, очень многие люди к самому факту переписи отнеслись с опаской.

Как отмечает Молчанова, напряглись не только те, кто большую часть времени проводит на территории Украины, но и те, кто постоянно проживает в ОРДЛО. В первую очередь, это касается пенсионеров, которые боятся, что таким образом «вычисляют» тех, кто получает украинскую пенсию.

Небезосновательно опасаются поквартирных обходов и владельцы недвижимости, в которой постоянно не проживают, потому что не секрет, что одной из первоочередных задач «молодой республики» – найти пустующее жилье, которое можно «отжать».

Переживали по этому поводу и те, кто в «ДНР» не имеет постоянного места работы и по местным законам считаются «тунеядцами». Таких, ходят слухи, после того как «перепишут» могут вежливо пригласить в военкомат, а после отправить воевать. Поэтому очень многие из них решили просто не открывать дверь регистраторам, пишет Молчанова.

Подземные толчки неизвестного происхождения

Жители поселка Объединенный в Макеевке жалуются на регулярные подземные толчки неизвестного происхождения, из-за которых трескаются и разрушатся их дома. Точная причина локальных землетрясений не установлена, пишет газета «Восточный Вариант».

Ситуация усугубляется тем, как отмечает газета, что поселок Объединенный состоит в основном из старых домов, построенных после Второй мировой войны. Дома пребывают в плохом состоянии и даже слабые толчки оказывают на них серьезные разрушительные воздействия.

По словам жителей Объединенного, толчки ощущаются уже около года. В последнее время они заметно участились и усилились, и «власти ДНР» на жалобы не реагируют. В такой ситуации, жителям поселка остается только догадываться, что происходит на самом деле.

В обсуждениях встречаются самые невероятные версии. Кто-то предполагает испытания некоего оружия. Кто-то пишет, что толчки являются следствием тайной добычи сланцевого газа, которым пугали население Донбасса еще до войны. Но наиболее вероятная версия – техногенные землетрясения, возникшие вследствие затопления шахтных выработок в последние годы.

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