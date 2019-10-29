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В Одессе открыли водолазную школу при Вооруженных силах Украины – через год тут сможет одновременно учиться до 60 курсантов. А пока что тут готовят первую группу – дюжину действующих сотрудников силовых, правоохранительных и военных структур. За два месяца их научат основным навыкам работы в открытой воде. Подключились к задаче и волонтеры. К сожалению, никто не рассказывает, какие задачи уже выполнили водолазы во время войны на Донбассе: говорят, военная тайна.

Водолаз в тяжелом костюме медленно спускается под воду – двое его коллег в легких костюмах уже под водой. Они плавали и ходили на ластах вокруг одного из кораблей, а «тяжелому водолазу» предстоит учиться монтажным работам, ходить по дну на тяжелых ботинках...

Военно-морские силы Украины обзавелись собственной водолазной школой. Сейчас тут проходит обучение первая группа курсантов – сначала месяц учили теорию, потом неделю практиковались в бассейне, а теперь вышли в открытое море. Вернее, в военную гавань Одесского морского порта. Глубина тут небольшая, но и водолазы – начинающие, можно сказать новички. Это и военные, и полицейские, и сотрудники управления государственной охраны, и водолазы-спасатели. Всего 12 человек.

Курс рассчитан на два месяца занятий. После них курсанты научатся основным квалификациям – работать в водолазных костюмах для плавания и хождения по дну, осматривать и обслуживать подводную часть корпусов судов и кораблей, накладывать пластырь для первичной заделки пробоин. Максимальная глубина работы – 30 метров. За основу подготовки группы взяли английскую систему, она соответствует стандартам НАТО.

«Сигнал водолазу, самочувствие хорошее. Есть!» – сегодня начинающих водолазов учат передавать и принимать сигналы под водой. По радио любой дурак сможет, шутит один из командиров, а сегодня под воду отправляют «по старинке», с сигнальным концом, а выражаясь по сухопутному – с веревкой. Ее обвязывают вокруг пояса ныряльщика и контролируют на берегу. С его же помощью указывают направление.

«Не душит, нормально? Переключаю на «аппаратку». Проверка на герметичность. Не спеши, никуда не спеши. Постоишь, подышишь», – команды курсанту отдает волонтер-инструктор из общественной организации «Школа военных водолазов» Константин Миргородский.

И он, и другие водолазы уже проводили отдельные тренировки для военных водолазов, но потом решили сконцентрироваться на подготовке тех, кто сможет впоследствии передать полученные знания.

«Мы помогли оборудованием, в частности предоставили гидрокостюмы. Их помог купить волонтер Сергей Притула. Еще кое-каким оборудованием помогли благотворители из США, а мы вместе разработали 42-часовой тренировочный курс по физподготовке», – говорит волонтер. Он сам много лет работает водолазом – сначала в армии, потом в коммерческих структурах.

Водолаз в тяжелом водолазном костюме от Сергея Притулы медленно спускается под воду – двое его коллег в легких костюмах уже под водой. Они плавали и ходили на ластах вокруг одного из кораблей, а «тяжелому водолазу» предстоит учиться монтажным работам, ходить по дну на тяжелых ботинках.

Первая группа закончила погружение, журналисты интересуются у курсанта Вадима – не холодно на глубине чуть ли не в 10 метров? Помогает ли костюм?

– Он состояние температуры тела держит, ниже не опускается.

– Как вообще ощущения?

– Есть стресс, но с ним надо бороться. Пришли мы сюда в водолазную школу, отучились, сдали экзамен на допуск к спускам и началась практика, сегодня второй день практики.

Вадим служит в национальной полиции и пришел в водолазную школу получить новые навыки. Для поступления в школу ему пришлось сдавать нормативы – проплыть 450 метров в открытом море, после чего сразу отжиматься, качать пресс и подтягиваться, а затем еще и бегать.

В водолазной школе будут учить не только начинающих, среди задач учебного центра и повышение квалификации для практикующих водолазов. Учат тут и приемам эвакуации из затопленных объектов. Оборудование, в том числе костюмы для погружений, здесь современные, много чего доставили волонтеры «Народного проекта», Peoples Project.

После оккупации Крыма Россией и потери базы в Севастополе водолазов в Украине готовили только в Каменце-Подольском, причем скорее инженерных, чем военных, говорит начальник новосозданной водолазной школы, капитан 1-го ранга Сергей Титаренко . Когда школа заработает в полную силу, тут смогут учиться до 60 курсантов.

«В течение следующего года мы построим учебно-тренировочный комплекс водолазной подготовки, где будет весь спектр тренажеров, бассейнов и башен. Это будет плавающий комплекс в виде стояночного судна, а базироваться будет тут, в Практической гавани», – говорит Титаренко.

Вместе с базой будут закупать и новое оборудование. Главная цель – закрыть проблему недостатка водолазов в вооруженных силах Украины и создать достойный учебный центр для постоянного обеспечения армии специалистами.

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