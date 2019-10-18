Голова Нацбанку про переговори з МВФ: питання ціни на газ не стоїть

Питання ціни на газ під час переговорів з Міжнародним валютним фондом не стоїть, повідомив голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Питання ціни на газ не стоїть тому, що уряд затвердив свого часу постанову, якою регулюються тарифи. Також теперішня ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, тому про підвищення ми поки не говоримо», – сказав Смолій.

3 квітня Кабінет міністрів України дозволив «Нафтогазу» регулювати ціни на газ для населення у відповідності до світових цін на газ.

У «Нафтогазі» розповіли, що з квітня ціна на газ для потреб населення знизилася на 32%.