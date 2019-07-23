У серпні ціна газу для населення знизиться щонайменше на 5,5% – уряд

У серпні ціна газу для населення знизиться щонайменше на 5,5%, повідомив Кабінет міністрів України. Вона становитиме не більш ніж 4 660 гривень без податку на додану вартість за одну тисячу кубометрів.

«Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 гривень без ПДВ. У результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%», – сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

У липні ціна на газ без ПДВ складає 4 905 гривень за тисячу кубічних метрів.

У квітні в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.