Посол Дещиця: перед нами боротьба за те, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну

Звільнення громадянина України Ігоря Мазура з під арешту в Польщі – це лише половина шляху, заявив у коментарі Радіо Свобода посол України у Польщі Андрій Дещиця.

«Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами. Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу», – каже посол.

На сьогодні невідома дата проведення першого судового засіданні у справі по суті.

«Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор є на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу», – наголосив український посол.

До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії чи відмові в ній Ігор Мазур перебуватиме у Польщі на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.

Польські прикордонники затримали Ігоря Мазура 9 листопада, коли він разом іншими українцями їхав до Варшави для участі в конференції. Причиною затримання одного з лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура стало те, що Росія подала його у міжнародний розшук, звинувативши в участі у Чеченських війнах у 1994–2000 роках. Ігор Мазур заперечив цю інформацію.

«Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у той час, але ми приїхали туди як журналісти, і я працював у прес-центрі «Вільний Кавказ», – наголосив Ігор Мазур 10 листопада у Любліні.

МВС України заявило, що Росія неправомірно використала канали й інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України.