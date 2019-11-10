У Мінветеранів прокоментували затримання Мазура в Польщі: ситуація «у фокусі уваги»

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявило про готовність надати будь-яку допомогу в переговорах із Польщею щодо затриманого ветерана Ігоря Мазура, а також підтримку його родині. Про це йдеться в заяві Мінветеранів увечері 9 листопада.

В міністерстві запевнили, що ситуація, в якій опинився Мазур, перебуває «у фокусі уваги» відомства, і нагадали, що ініціатором затримання став Інтерпол на запит Росії.

«Керівництво Мінветеранів переконано, що кремлівські КДБешники таким чином просто виконують свою роботу щодо утискання українських патріотів, і це лише один з різновидів гібридної війни, яку Росія веде проти нас. Усвідомлюючи марність будь-яких переговорів з нашим ворогом-Росією, закликаємо міжнародну організацію Інтерпол не ставати тим інструментом, який Кремль намагається застосувати проти наших захисників», – йдеться в повідомленні Мінвету.

Міністерство також виступило проти видачі Мазура Росії і висловило готовність надати допомогу правозахисникам, які долучаться до цієї справи.

Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська 9 листопада назвала затримання Ігоря Мазура назвала винятково «технічним виконанням міжнародних угод та зобов’язань».

Раніше 9 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи затримання польськими правоохоронцями Ігоря Мазура, заявив, що Росія вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України.

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.

Суд щодо затриманого в Польщі Ігоря Мазура (позивний «Тополя») може відбутися вже в неділю, 10 листопада, повідомив Радіо Свобода представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.