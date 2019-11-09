Під посольством Польщі в Києві відбулася акція на підтримку Мазура

Близько 200 людей зібралися в Києві під посольством Польщі ввечері 9 листопада. Учасники акції мали на меті підтримати затриманого за запитом Росії співробітника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, добровольця Ігоря Мазура.

Акативісти вимагали від польських правоохоронців відпустити Мазура і не підігрувати, як вони стверджують, російській провокації.

Раніше 9 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи затримання польськими правоохоронцями Ігоря Мазура, заявив, що Росія вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України.

Суд щодо затриманого в Польщі одного з лідерів «УНА-УНСО» Ігоря Мазура (позивний «Тополя») може відбутися вже в неділю, 10 листопада, повідомив Радіо Свобода представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.

Ігор Мазур («Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.