В офісі омбудсмана повідомили про затримання у Польщі одного з лідерів «УНА-УНСО»

Представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів «УНА-УНСО» Ігоря Мазура (позивний «Тополя»).

«Дві години тому польські прикордонники на польському прикордонному пункті «Дорогуск» затримали мого колегу, політв’язня , учасника війни на Сході України Ігора Мазура . До нього не допускають українського консула та не надають адвоката . В понеділок попередньо в місті Холм буле вирішуватися питання про взяття Ігора під варту з метою екстрадиції в Росію», – написав Мамалига у фесубуці.

На сторінці самого Мазура кілька людей також пише про його затримання. Офіційних заяв з цього приводу наразі немає.