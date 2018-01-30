«Національні дружини»: допомога правоохоронцям чи силовий «аргумент» для політиків?

«Національні дружини», які формуються за участі лідерів партії «Національний корпус», мають намір наводити лад на вулицях, зокрема і зі застосуванням сили, допомагати поліції та займатися вихованням молоді, стверджують представники дружин. Між тим, низка українських експертів говорить про фактичне створення парамілітарних структур в інтересах окремих політиків, серед яких називають і нинішнього очільника МВС Арсена Авакова. Частина фахівців вбачають у цьому ризик дестабілізації та підігрування російській пропаганді.

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«Ми, не вагаючись, застосуємо силу, аби встановити порядок, що принесе добробут в кожну українську сім’ю!» – заявило громадське об’єднання «Національні дружини» на своїх сторінках у соцмережах, коли 28 січня у Києві урочисто склали присягу 600 нових членів цього об’єднання.

Активісти стверджують: їх фінансують громадяни України та представники бізнесу – через добровільні внески. Основні витрати, стверджують у «Національних дружинах» – це однострої та символіка.

Проведення присяги та поширення інформації щодо «Національних дружин» взяло на себе керівництво партії «Національний корпус».

Речник партії Роман Чернишов заявив журналістам, що дружини є громадською організацію, і «фактично це частина «азовського руху» – ідеться про громадську активність ветеранів колишнього полку «Азов». Серед цілей діяльності «Національних дружин» він називає патрулювання вулиць і підтримання поряду, «протидія нарко- та алкопритонам», співпраця з поліцією та захист малого і середнього бізнесу. «Дружинники» можуть здійснювати «громадський арешт» особи, яку застали за вчиненням злочину, передавати її до поліції. Але вони не мають зброї, і це не є мілітарним утворенням, запевняє Роман Чернишов.

При цьому на сторінці «Національних дружин» є форма для залучення нових активістів. Заповнюючи її, треба повідомити про наявність чи відсутність легальної вогнепальної зброї у кандидата, з’ясувало Радіо Свобода.

«Національні Дружини» є однією з сотень подібних дружин в Україні, які створюються зборами українських громадян і діють відповідно до закону «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 2000 року, стверджує радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

На цей самий закон як на правову підставу для діяльності дружинників посилається речник «Національних дружин» Ігор Вдовін у коментарі Радіо Свобода.

«Нас у медіа дехто називає «тітушками», ще якось недобре обзиває. Але серед наших цілей немає таких поганих ідей, як участь у корпоративних конфліктах чи рейдерстві, ми не маємо наміру просто ходити по вулицях і перевіряти документи у звичайних громадян. Ми керуємося законом «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». А також – статтею 207 КПК України про те, що кожен громадянин, який є свідком правопорушення, повинен перешкодити цьому злочину. Наші головні цілі – безпека в містах, охорона природних ресурсів, це протидія соціальним виразкам, як наркоманія, алкоголізм, ігроманія», – сказав Ігор Вдовін.

Він уточнює: серед членів його організації немає неповнолітніх. Але, за його словами, є ті, кому не виповнилося 18 років, і які просто симпатизують «Національним дружинам», тож їх залучають не до підтримання порядку, а «до деяких масових заходів, якщо це не шкодить їхньому навчанню».

Такі громадські формування є політичним «аргументом у руках Авакова», стверджує ветеран війни з Росією на Донбасі та російсько-грузинських воєн, заступник голови партії УНА-УНСО Ігор Мазур. Але через зміну політичної ситуації чи стану справ на фронті все може змінитися, попереджає він.

Подібні парамілітарні структури, особливо, якщо вони пов’язані з політичними партіями, є загрозою для демократії, стверджує політолог Володимир Фесенко.

Я категоричний противник громадських парамілітарних утворень. Вони можуть бути кроком до тоталітаризму

«Я категоричний противник громадських парамілітарних утворень. Вони можуть бути кроком до тоталітаризму. І неважливо, хто створює: «Національний корпус», «Правий сектор», «БПП»… Не можна цього робити, особливо під партійними прапорами», – попереджає експерт.

У державі Україна є лише одна монополія на застосування сили – державна: Нацгвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, з яким, на думку експертів, пов’язані «Національні дружини», наголосив, що на вулицях українських міст не повинно бути ніяких мілітарних рухів. За його словами, в Україні можуть існувати різні громадські організації, але вони не повинні переступати межі закону.

«У державі Україна є лише одна монополія на застосування сили – державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними. Суспільні рухи можуть бути якими завгодно, але тільки не виходити за межі закону», – сказав Арсен Аваков.

Між тим «дружинники», які, за законом, мають допомагати поліцейським, подекуди конфліктують з ними. У соцмережах набирає популярності відео сутички між підрозділом Нацполіції та юнаками у формі «Національних дружин» у Кременчуці.

Присяга членів «Національних дружин» у Києві викликала гостру реакцію російських медіа. Частина з них називає активістів «неонацистами», і порівнює Україну з «Німеччиною 1939 року».

Між тим, віце-спікер Ірина Геращенко у соцмережах вказує на збіг обставин: презентація та присяга «дружинників» відбулися у день оприлюднення так званого «кремлівського списку» США, і медіа в Росії звернули увагу саме на українських активістів, а не на можливі санкції, які є набагато більш важливими для самої Росії.

У самих «Національних дружинах» стверджують, що були готові до агресивної реакції російських медіа, але не мають наміру на неї зважати.

Тим часом поява на вулицях Києва «Національних дружин» і те, що влада закриває очі на їхню активність, викликала критику правозахисних організацій.

Такий підхід міг би засмутити західних союзників України, яка четвертий рік веде воєнну операцію на Донбасі проти російських гібридних сил, вважає Таня Купер, дослідниця Human Rights Watch з українських питань.

Україна порушуватиме свої міжнародні зобов’язання щодо прав людини, якщо влада буде надалі терпіти ганебних дружинників, образливих ополченців

«Україна порушуватиме свої міжнародні зобов’язання щодо прав людини, якщо влада буде надалі терпіти ганебних дружинників, образливих ополченців, які підривають суспільну свободу,… але не зобов’язують їх дотримуватися жорстких стандартів щодо застосування сили», заявила дослідниця журналістам.

Метью Шефф, директор неурядової організації Freedom House в Україні, повідомив Радіо Свобода, що навіть саме створення «Національних дружин» «завдає шкоди демократії в Україні».

Політолог Вадим Карасьов, зі свого боку, пояснює неоднозначні реакції в українських та закордонних медіа «неоднозначним статусом дружин». За його словами, в умовах збільшення фінансування та реформування Нацполіції подібна громадська структура виглядає як непотрібна. Отже, її дійсна мета – не порядок на вулицях і не «пропаганда неонацизму», а «демонстрація сили певними політичними силами в Україні», зазначає аналітик. Цілями такої демонстрації є, зокрема, спроба підпорядкувати собі праворадикальні рухи та потіснити вуличну активність прихильників Міхеїла Саакашвілі.

Вадим Карасьов також запропонував способи протидії російській пропаганді, яка використовує у своїх цілях «картинку» презентації «Національних дружин» у Києві.

«Найкраща контрпропаганда – це хороша аналітика. Треба не ставитися до цього емоційно, роблячи висновки за «картинкою». Треба це сприймати не як радикалізацію, а навпаки, як намагання певних політичних сил дерадикалізувати вулицю, взявши націоналістичні рухи під певний контроль», – констатує політолог.

Між тим, частина тих, хто критикує концепцію «Національних дружин», стверджують, що їм почали погрожувати та цькувати у соцмережах.

Зокрема, про це говорить волонтер, громадський активіст та ветеран Олександр Погребиський, який стверджує, що подібні проекти просто дублюють вже існуючу муніципальну варту в українських містах, і в дійсності мають політичну, а не правоохоронну мету.

28 січня у Києві учасники організації «Національні дружини» склали присягу «на вірність і служіння українському народу». Понад 600 учасників організації провели ходу центром міста. Ця хода викликала обурення у соцмережах.