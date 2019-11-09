Суд щодо екстрадиції Мазура до Росії може відбутися вже в неділю – правозахисник

Суд щодо затриманого в Польщі одного з лідерів «УНА-УНСО» Ігоря Мазура (позивний «Тополя») може відбутися вже в неділю, 10 листопада, повідомив Радіо Свобода представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига.

За його словами, представники польської влади допустили до Мазура українського консула та надали безкоштовного адвоката, але тривають консультації щодо можливості допуску до справи кваліфікованого саме в цій галузі юриспруденції юриста.

«За останньою інформацією, суд може відбутися навіть завтра. Консул розмовляв із Ігорем, стан його здоров’я задовільний», – повідомив Андрій Мамалига.

Він також підтвердив, що запит Росії щодо екстрадиції Ігоря Мазура стосується справи, в якій фігурують також український експрем’єр Арсеній Яценюк та колишні українські в’язні Кремля Микола Карп’юк та Станіслав Клих, звільнені в межах обміну між Україною та Росією 7 вересня.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.

Ігор Мазур («Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.