Денісова закликала МЗС «максимально сприяти» звільненню Мазура, якого Польща може видати РФ

Рішення щодо взяття під варту українця Ігоря Мазура з метою видачі його Росії буде ухвалювати польський суд у місті Холм у понеділок, 11 листопада, повідомила своїй сторінці у фейсбуці Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, Мазур нині є працівником її секретаріату.

«Закликаю Міністерство закордонних справ максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура –українського громадського активіста та учасника російсько-української війни на Донбасі», – написала вона.

Раніше інший представник офісу омбудсмана Андрій Мамалига заявив про затримання сьогодні Ігоря Мазура на території Польщі.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на плоші Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віце-спікерки польського сайму Беати Мазурек.

Ігор Мазур («Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО,певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014-2015.