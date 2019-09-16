ЄСПЛ спочатку розгляне скаргу України проти Росії, а потім індивідуальні скарги політв’язнів – Скрипник

Європейський суд з прав людини спочатку розгляне міждержавну скаргу України проти Росії щодо Криму, а тоді, найімовірніше, перейде до індивідуальних скарг українців, яких вже кілька тисяч, зазначила голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник, відповідаючи на запитання Радіо Свобода на пресконференції з приводу звільнення з російської в’язниці кримського активіста Володимира Балуха.

«Бо там (у міждержавній скарзі – ред.) є питання щодо відповідальності в цілому, хто саме, яка саме держава несе відповідальність за порушення прав людини на території Криму. Ми з вами розуміємо, що мова йде про Росію, але це ж юридичні моменти: з якого, наприклад, часу. Ви, мабуть, чули, що Росія готова нести відповідальність із однієї дати – ухвалення так званого закону про приєднання Криму до Росії, а українська сторона наполягає, що Росія має нести відповідальність і за раніші події, які почалися ще з кінця лютого: коли заходили російські війська на територію Криму, були перші зникнення», – сказала Скрипник.

Раніше в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Володимир Балух повідомив про підготовку подачі позову до ЄСПЛ.

Кримський активіст Володимир Балух вийшов 16 вересня на першу після звільнення з російської в’язниці пресконференцію разом зі своїм адвокатом Дмитром Дінзе та Ольгою Скрипник з «Кримської правозахисної групи». Вони вперше оприлюднили свідчення про тортури у тверській колонії, яких зазнав Балух, та розповіли про примусове набуття російського громадянства, стан його здоров’я та про деякі події, що передували обміну 7 вересня.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.