Гончарук: Київ очікує на позитивне рішення за кримським позовом до ЄСПЛ

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Київ очікує на позитивне рішення за позовом до Європейського суду з прав людини «Україна проти Росії» про порушення прав людини в анексованому Криму. Про це голова українського уряду написав у Facebook, коментуючи початок слухань у Страсбурзі.

«Україна має достатньо доказів жорстокого переслідування громадян, до якого вдається Росія. Це і вбивства українських військовослужбовців, правоохоронців, цивільних осіб і застосування тортур і жорстокого поводження. Росію звинувачують у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини – права на життя, заборона катувань, права на свободу і особисту недоторканність, права на справедливий суд, права на повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті і релігії, загальної заборони дискримінації та багато іншого», – мовиться у повідомленні Гончарука.

Гончарук додав, що Росія «повинна нести відповідальність за порушення норм міжнародного права, зокрема, в сфері прав людини».

Європейський суд із прав людини 11 вересня розпочав слухання у міждержавній справі «Україна проти Росії» щодо обвинувачення до російської сторони у порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму.

Україну, яка ініційовала цю справу в ЄСПЛ, представляв Іван Ліщина. Він, зокрема, вказав на те, що «українці в анексованому Криму піддаються репресіям з політичних, а також релігійних мотивів». Найбільш уразливими групами він назвав етнічних українців і кримських татар.

Російська сторона, яку представляв заступник міністра юстиції Росії Михайло Гальперін, під час виступу заявив, про те, що скарга Києва в ЄСПЛ – «носить політичний характер».

10 серпня 2018 року Україна подала до Європейського суду з прав людини нову міждержавну скаргу щодо українських політв'язнів Кремля.

На розгляді Європейського суду з прав людини перебувають також чотири тисячі позовів громадян, пов'язаних із подіями в анексованому Росією Криму та на Донбасі.