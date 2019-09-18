«Квиток без місця». Як учасникам бойових дій і родичам загиблих доводити своє право на пільговий проїзд?

Дніпро – Пільгова поїздка в маршрутці іноді може коштувати купу нервів і часу. У різних містах України учасники бойових дій на Донбасі та родичі загиблих борються за притягнення до відповідальності перевізників, які відмовляють у безкоштовному проїзді. Ті, чиї права порушили, йдуть різними шляхами: хтось одразу фіксує на фото й відео, хтось пише у соцмережах, хтось звертається до поліції та правозахисників. Юристи кажуть: і хоч штраф за таке порушення мінімальний – 160 гривень, та бійці й родичі загиблих не повинні мовчати. Що робити, коли водій відмовляється везти за пільгою, коли касирка робить у квитку, як це було в Дніпрі, позначку «стоячи»? Радіо Свобода дізнавалось про те, як власникам посвідчень УБД доводити своє право на пільговий проїзд.

Учасник бойових дій на Донбасі з Дніпропетровщини Максим Мазур близько п’яти років прослужив у полку «Дніпро-1», пройшов не одну «гарячу» точку. Зараз, залишивши військову службу, чоловік живе за містом й часто їздить автобусом на роботу.

Їхати безкоштовно, але стоячи

На автостанції обласного центру йому не раз видавали пільговий квиток з дивною позначкою. Максим каже: як тільки касирка бачила його посвідчення УБД, місця в автобусі раптом скінчались і йому вручали документ на проїзд із написом від руки – «стоячи».

Колишній боєць підозрює: «сидячі» місця приберігали для «лівих» пасажирів – мовляв, він, ветеран війни, який не сплачує за проїзд живими грішми, може й постояти.

Думаю, мій допис мав вплив, тепер ситуація не повторюється

«Я написав допис на фейсбуці, тегнув усіх, кого вважав дотичними до вирішення ситуації. Зателефонував один чиновник з мерії, він був цілком на боці перевізника – мовляв, той правий, а я – ні. Я вирішив, що так цього не залишу. Думаю, мій допис мав вплив, тепер ситуація не повторюється», – розповів Радіо Свобода колишній боєць.

«Диспетчер його пожаліла»

На автостанції, до якої має питання боєць, ситуацію з квитками без місць не коментують. З власних джерел Радіо Свобода стало відомо, що коли вояк описав цю ситуацію в соцмережах і його допис набув розголосу, касирці винесли догану.

Керівник профспілки перевізників Михайло Тонконогий зазначає: ніякого порушення прав ветерана-пільговика на було. Автобус, який відходив, справді був заповнений, і касирка просто пожаліла бійця, виписавши квиток «стоячи», зазначає транспортник.

Учасник бойових дій замість того, щоб оцінити цю послугу, почав скаржитись, диспетчер була покарана

«Оскільки учасники бойових дій мають їздити безкоштовно (вони сплачують тільки станційний збір), а автобус був заповнений, то диспетчер замість того, щоб відправити чоловіка наступним автобусом через 2-3 години, вибивала йому квиток без місця і писала «стоячи». Ця диспетчер його пожаліла, пішла йому на поступки, аби він швидше поїхав. Він став і поїхав, але ж поїхав, атак би довелося чекати. Тим більше, не всі пасажири їдуть до кінцевої, дехто встає по селах, і після цього можна займати їхні місця. Але цей учасник бойових дій замість того, щоб оцінити цю послугу, почав скаржитись, диспетчер була покарана, і більше він не отримає такого квитка. І ніхто інший не отримає. Будуть змушені чекати наступної машини з вільними місцями», – сказав у коментарі Радіо Свобода Михайло Тонконогий.

Водіїв «намуштрували», конфліктів з бійцями поменшало – перевізники

За його словами, наразі перевезення учасників бойових дій на міжміському сполученні повністю лежить на плечах перевізників – ніяких компенсацій за пільговиків із бюджету вони не отримують. Що ж до міських перевезень у Дніпрі, влада відшкодовує транспортникам проїзд пільговиків, але в мізерних обсягах.

Представник профспілки каже: загалом на Дніпропетровщині випадки конфліктів між водіями й військовими значно порідшали.

«Держава, так само, як і в минулі роки, жодної копійки не дає на перевезення пільговиків, у тому числі АТОвців, на міжміських маршрутах. А в місті кошти виділяються. У розрахунку на один автобус на день виділяється сума приблизно на проїзд 4-5 пільговиків. Насправді 4-5 пільговиків проїздить за один напіврейс, а не за день. Але ми намуштрували водіїв. На кожному інструктажі обов’язково приділяємо цьому увагу – перевезенню учасників бойових дій. Зараз конфлікти з АТОвцями – це рідкісні випадки. Вони у нас їздять безкоштовно без обмежень, адже ми поважаємо їх і те, що вони захищають країну. І це ще до запровадження закону, ще з 2014 року – це була ініціатива профспілки перевізників», – додав Михайло Тонконогий.

«Заглушив автомобіль і відмовився їхати»

У сина учасника бойових дій з Київщини Андрія Фатєєва ситуація схожа: йому також не раз доводилось наполягати на своєму праві їхати безкоштовно в маршрутці. Після смерті батька він успадкував його права, у тому числі на безкоштовний проїзд. Один із конфліктів з водієм автобуса молодий чоловік зафіксував на відео й звернувся до поліції.

Найдивнішою була реакція людей, пасажирів. Замість того, щоб мене підтримати, вони почали на мене кричати, ображати, а особливо «жалісливі» намагались заплатити за мій проїзд



«Я їхав зранку на роботу в Броварах. Як завжди, показую водієві посвідчення. Він мені відмовляє. Я кажу: «Мені все одно, я знаю свої права, я буду їхати». Він сказав: «Окей, і мені все одно». Заглушив автомобіль і відмовлявся їхати. Я намагався телефонувати на номери, вказані в маршрутці, але ніхто не відповідав. Я розумів, що це спустять на гальмах. Тоді я зателефонував до поліції. Найдивнішою була реакція людей, пасажирів. Замість того, щоб мене підтримати, вони почали на мене кричати, ображати, а особливо «жалісливі» намагались заплатити за мій проїзд. Після вмовлянь водій зрештою завів маршрутку і поїхав, але дав зрозуміти, що не висадить мене на потрібній зупинці. Тож мені довелось вийти на наступній і вже звідти добиратись», – розповів Радіо Свобода син військового.

Радіо Свобода готує інформаційний запит до підприємства-перевізника, аби з’ясувати ситуацію.

Із Броварського райвідділу поліції юнакові повідомили: справу відправили на дорослідування за місцем реєстрації перевізника, особу водія встановлять, а заявника поінформують про результати. З того часу минув місяць, але ніякої інформації не надійшло.

Водночас із «Укртрансбезпеки» молодий чоловік отримав відповідь: «до перевізників будуть застосовані санкції». Які саме – не уточнено.

Квитки «стоячи» незаконні – правозахисники

Юристи «Правозахисної групи «Січ» розробили відеорекомендації воякам та членах родин загиблих бійців, як відстоювати свої права на безкоштовний проїзд. Координаторка громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини при ПГ «Січ» Наталія Кожина каже: продаж квитків «стоячи» пасажирам міжміських перевезень незаконний і потребує реакції правоохоронців.

«Це стосується правил пасажирських перевезень. На міжміських перевезеннях не дозволяються стоячі пасажири. Продаж «стоячого квитка» на автостанції – це взагалі неприпустимо. У таких ситуаціях треба звертатись до поліції – викликати, складати протокол про адміністративне правопорушення. А далі вже – робота поліції», – зауважила Наталія Кожина.

«Штраф для порушника мінімальний – 160 гривень, але мовчати не слід» – правозахисники

Правозахисниця також радить бійцям у випадках конфліктів з водіями фіксувати все на відео й записувати номери машин. Скаржитись можна не тільки до поліції, а й до «Укртрансбезпеки» та Держспоживслужби.

Чим більше буде таких звернень, скарг, позовів, адмінштрафів, тим швидше ми привчимо водіїв до дисципліни

«Укртрансбезпека» контролює надання послуг із перевезень. Але, за правилами здійснення перевірок, вони мають це виконувати лише за місцем здійснення суб’єктом господарської діяльності, тобто на маршруті. Якщо водій вимагає гроші за проїзд чи наполягає, аби ви залишили салон автобуса, треба звертатись одразу до «Укртрансбезпеки». Вони повинні виїхати на місце й скласти акт. Звичайно, можна не додзвонитись, звичайно, пасажири будуть скаржитись. Тут потрібен відеодоказ – зняти на телефон, зафіксувати номер маршруту, назву фірми-перевізника. З цими матеріалами також можна звертатись до Держспоживслужби, яка контролює дотримання прав споживачів послуг. Вони також мають право складати протоколи про порушення. Звичайно, штраф для порушника мінімальний – 160 гривень. Але ми все одно рекомендуємо не мовчати, звертатись. Спокійно, без крику, без скандалу наполягати на своїх правах. Чим більше буде таких звернень, скарг, позовів, адмінштрафів, тим швидше ми привчимо водіїв до дисципліни», – сказала Наталія Кожина.

Окрім того, правозахисниця рекомендує перевізникам подбати про облік пільговиків – за допомогою камер відеоспостереження, квитків тощо.

Механізми контролю й компенсацій

Від початку війни на Донбасі чи не в кожному великому місті України виникали конфлікти між водіями та учасниками бойових дій через пільгу на проїзд. Типове пояснення маршрутників: перевізники не отримують компенсацій за проїзд пільговиків і цей проїзд неконтрольований.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, механізм контролю кількості перевезень ветеранів є. У різних регіонах він різний – від талонів до прямої компенсації перевізникам. Так, на Чернігівщині колишнім бійцям роздають талони, якими вони розраховуються за проїзд. На Полтавщині запровадили адресну допомогу: боєць сам купує квиток, сплачує за нього, а потім звертається до соцзахисту, аби отримати грошову компенсацію.

Держава гарантувала учасникам бойових дій безкоштовний проїзд у транспорті. Це передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Урядовою постановою фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг, покладено на місцеві бюджети.