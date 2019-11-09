Росія використала інструмент Інтерполу для політичних переслідувань – Аваков про Мазура

Росія вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України, заявив 9 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи затримання польськими органами на прикордонному пункті Ягодин-Дорогуськ громадянина України Ігоря Мазура.

За його словами, Росія порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

«РФ звинувачує нашого громадянин у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках із федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців. У зв’язку з наведеним фактом МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України», – зазначив Арсен Аваков.

Суд щодо затриманого в Польщі одного з лідерів «УНА-УНСО» Ігоря Мазура (позивний «Тополя») може відбутися вже в неділю, 10 листопада, повідомив Радіо Свобода представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.

Ігор Мазур («Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.