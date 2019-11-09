«Технічне виконання міжнародних угод» – у Польщі пояснили затримання Мазура

Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська назвала «виключно технічним виконанням міжнародних угод та зобов’язань» затримання польськими правоохоронцями українського активіста Ігоря Мазура. Вона також закликала до «спокою та розсудливості».

«Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти… Польща зробила те, що мусила зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Але – для з’ясування ситуації. Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою», – написала Гошевська у фейсбуці.

Близько 200 людей зібралися в Києві під посольством Польщі ввечері 9 листопада. Учасники акції мали на меті підтримати затриманого за запитом Росії співробітника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, добровольця Ігоря Мазура.

Раніше 9 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи затримання польськими правоохоронцями Ігоря Мазура, заявив, що Росія вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України.

Суд щодо затриманого в Польщі одного з лідерів «УНА-УНСО» Ігоря Мазура (позивний «Тополя») може відбутися вже в неділю, 10 листопада, повідомив Радіо Свобода представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.

Ігор Мазур («Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.