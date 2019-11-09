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10 листопада 2019, Київ 00:00
Новини | Політика

«Технічне виконання міжнародних угод» – у Польщі пояснили затримання Мазура

Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська

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Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська назвала «виключно технічним виконанням міжнародних угод та зобов’язань» затримання польськими правоохоронцями українського активіста Ігоря Мазура. Вона також закликала до «спокою та розсудливості».

«Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти… Польща зробила те, що мусила зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Але – для з’ясування ситуації. Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою», – написала Гошевська у фейсбуці.

Близько 200 людей зібралися в Києві під посольством Польщі ввечері 9 листопада. Учасники акції мали на меті підтримати затриманого за запитом Росії співробітника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, добровольця Ігоря Мазура.

/**/ /**/ Акція під посольством Польщі «Свободу Тополі» , Київ, 9 листопада 2019 року
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Під посольством Польщі в Києві відбулася акція на підтримку Мазура

Раніше 9 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи затримання польськими правоохоронцями Ігоря Мазура, заявив, що Росія вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України.

/**/ /**/ Один із лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний «Тополя») виступає перед журналістами під час церемонії нагородження бійців АТО. Київ, 4 березня 2015 року
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Суд щодо екстрадиції Мазура до Росії може відбутися вже в неділю – правозахисник

Суд щодо затриманого в Польщі одного з лідерів «УНА-УНСО» Ігоря Мазура (позивний «Тополя») може відбутися вже в неділю, 10 листопада, повідомив Радіо Свобода представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига.

/**/ /**/ Ігор Мазур, архівне фото
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Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.

Один із лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний «Тополя»)
Один із лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний «Тополя»)

Ігор Мазур («Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.

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