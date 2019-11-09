Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 листопада 2019, Київ 00:02
Фотогалереї

Під посольством Польщі пройшла акція на підтримку Мазура – фоторепортаж

«Свободу Тополі» – з таким закликом під посольство Польщі в Києві прийшли майже дві сотні людей. Акцію провели на підтримку затриманого за запитом Росії українського ветерана війни, добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя». Учасники акції вимагали від польських правоохоронців звільнити Ігоря Мазура.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії, подання Мазура в міжнародний розшук за звинуваченнями в участі в боях на площі «Мінутка» у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській війні проти російських федеральних військ свого часу були затримані і засуджені в Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.). За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дивитись коментарі

Нагору
XS
SM
MD
LG