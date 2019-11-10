Ігор Мазур вірить, що повернеться в Україну, а не опиниться в російському полоні

10 листопада відділ Окружної прокуратури у місті Холмі (Польща) звільнив громадянина України, учасника бойових дій на Донбасі Ігоря Мазура, який був затриманий польськими прикордонниками 9 листопада. Польська прокуратура пішла на поступки українській стороні. До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії Ігор Мазур перебуватиме на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.

Опівдні Ігоря Мазура – без кайданків – привезли у відділ Окружної прокуратури у Холмі, де його допитували майже три години. Подробиці розмови прокуратура не розголошувала. Спершу мовилось про те, що запобіжний захід для українця обере суд у Любліні. Але його звільнили і погодились віддати на поруки генерального консула України у Любліні.

Ігор Мазур, допоки триватиме судовий процес щодо його екстрадиції до Росії або відмові в ній, житиме у Любліні, в приміщенні українського консульства. Він може самостійно пересуватись Люблінським воєводством, але поза його межами – лише у супроводі консула.

Польська прокуратура пішла назустріч: Ігор – на волі

«Ми думали, що будемо в суді відстоювати, щоб Ігоря Мазура не арештували до закінчення процесу екстрадиції, але сьогодні нам вдалося, під моє особисте поручительство, взяти Ігоря Мазура на поруки. Польська прокуратура пішла назустріч: Ігор – на волі. Ми будемо відвідувати судові засідання. Сьогодні це українська і польська перемоги», – наголосив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

До рішення прокуратури звільнити українця доклали великі зусилля як українські дипломати, так і українські й польські політики високого рівня.

Ігор Мазур розповів, що для нього дії Росії не стали несподіванкою. У 2014 році він був у списках Інтерполу, але, за його словами, нині був внесений у «чорний список», і почались активні дії.

На жаль, Інтерпол допомагає у цьому Росії

«Я був у базі Інтерполу з 2014 року, просто він не давав хід. Останні місяці Росія почала активно працювати на міжнародному рівні. Інтерпол здався і включив нас у так званий «чорний список». На жаль, Інтерпол допомагає у цьому Росії.Таке враження, що останнім часом міжнародні структури починають занадто суворо підходити до українців. Інтерпол, який раніше не ставив у «чорний список» тих, хто на Кавказі висвітлював ті злочини, які робила російська армія у 90-х роках, у Чечні, потім у Грузії, зараз включив нас у розшук. Я не виключаю, що, окрім мене, можуть бути інші у списку. По тій справі, по якій я проходжу, проходить і Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, Дмитро Ярош і ще десь п’ять хлопців. Проходив Микола Карп’юк і Станіслав Клих, які ніколи не були у Чечні, але це не було важливо для російського правосуддя, бо там його немає», – каже один із лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур, активний учасник акції «Україна без Кучми», учасник бойових дій на Донбасі.

Ігор Мазур заперечив інформацію російської сторони, що він воював у Чечні. «Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у той час, але ми приїхали туди як журналісти, і я працював у прес-центрі «Вільний Кавказ», – наголосив Ігор Мазур.

Польські прикордонники затримали Ігоря Мазура 9 листопада, коли він їхав у Варшаву, щоб узяти участь у конференції. Підставою для затримання стало те, що Росія подала у міжнародний розшук Ігоря Мазура, звинувачуючи українця в участі у Чеченських війнах у 1994–2000 роках, нібито він брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках із російськими силами на території Чечні. У свою чергу, МВС України заявило, що Росія неправомірно використала канали й інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України.

Українські прикордонники не попередили Ігоря Мазура про те, що він внесений Росією у міжнародний розшук, тому що вони не бачили цього у базі даних. Після звільнення зі Збройних сил Ігор Мазур кілька разів перетинав українсько-польський кордон.

Коли відбудеться перше судове засідання по суті – не відомо, бо польська прокуратура має отримати від Росії матеріали, які б підтверджували факт розшуку каналами Інтерполу громадянина України Ігоря Мазура за підозрою в участі у бойових діях у Чечні.

Історія із затриманням Мазура має великий резонанс не лише в Україні, але й у Польщі. Вперше польська сторона віддала на поруки громадянина України.

Останнім часом, за інформацією генерального консульства України у Любліні, все частіше трапляються випадки, коли відбувається екстрадиція громадян України в Росію. Тому Україні важливо сьогодні звернути на це увагу.

Мою справу та інших малювали на коліні

«Тисячі українців, які воювали на фронті на Сході, зараз перебувають на заробітках у Європі. Якщо Росія цей механізм із Інтерполом запустить широкому форматі, а ми це побачили, як мою справу та інших малювали на коліні, – кожен із наших воїнів може проходити по якійсь кримінальній справі», – зауважує Ігор Мазур.

Він сподівається, що під час оголошення судового рішення він матиме такий же добрий настрій, які і сьогодні, коли його звільнила прокуратура.