Віцеспікерка Верховної Ради звернулася до членів польського Сейму у зв’язку зі справою Мазура

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до віцемаршалків польського Сейму (нижня палата парламенту Польщі). Українські версії відповідних звернень вона розмістила у своєму Фейсбуці.

Згідно з ними, Кондратюк звернулася до віцемаршалка Сейму Малґожати Гошєвської і висловила їй вдячність за «уважне ставлення до долі громадянина України Ігоря Мазура».

«Ви були однією з перших офіційних осіб Республіки Польща, які виступили з важливою інформацією, повернувши в Україну спокій і впевненість, що польська влада чесно і неупереджено поставиться до питання повернення нашого громадянина в Україну», – йдеться в листі Кондратюк до віцеспікерки.

Напередодні саме Малґожата Гошевська заявила, що затримання Мазура є «технічним виконанням міжнародних угод та зобов’язань» і було здійснене для з’ясування ситуації.

Також представниця Верховної Ради звернулася до співголови Парламентської асамблеї України та Польщі Ришарда Терлецького з проханням «дуже уважно поставитися» до справи Мазура і не піддаватися на «маніпуляції з боку Російської Федерації».

«Ми в Україні розраховуємо на те, що судова гілка влади швидко і неупереджено прийме справедливе рішення, яке дозволить Ігореві Мазуру знову опинитися на свободі. Це рішення, переконана, стане не лише перемогою правди і справедливості над брехнею і провокаціями, але й підтвердженням міці дружніх відносин між Україною та республікою Польща», – пише Кондратюк.

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.