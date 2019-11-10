Ігор Мазур про російські звинувачення: «я не брав участі в бойових діях» у Чечні

Український ветеран Ігор Мазур, що був затриманий 9 листопада на кордоні в Польщі за запитом Росії, заперечує участь у бойових діях на території Чечні.

«Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у той час. Ми приїхали туди, як журналісти, і я працював у прес-центрі «Вільний Кавказ». Українські прикордонники не попереджали мене, що я у списку Інтерполу. Я вже у Польщі був кілька разів після того, як звільнився зі ЗСУ. Я був у базі Інтерполу з 2014 року, просто Інтерпол не давав хід цьому. Останні місяці Росія почала активно працювати на міжнародному рівні. Інтерпол здався і включив нас у так званий «чорний список». На жаль, Інтерпол допомагає у цьому Росії», – заявив Ігор Мазур 10 листопада в Любліні.

Сьогодні відділ Окружної прокуратури у польському Холмі звільнив Мазура, який працює в секретаріаті омбудсмена України, на поруки українського консула у Любліні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, поки триватиме судовий процес щодо його екстрадиції Росії, Ігор Мазур перебуватиме у Люблінському воєводстві. Суд щодо обрання для Ігоря Мазура запобіжного заходу не відбувся.

«Ми думали, що будемо в суді відстоювати, щоб Ігоря Мазура не арештували до закінчення процесу екстрадиції, але сьогодні нам вдалося під моє особисте поручительство звільнити Ігоря Мазура. Польська прокуратура пішла нам назустріч. Ігор – на волі, ми будемо ходити на судові процедури. І сподіваємось, що все щасливо закінчиться. Це українська і польська перемога», – заявив генконсул України у Любліні Василь Павлюк.

Коли саме відбудеться перше судове засідання у справі екстрадиції Ігоря Мазура Росії чи повернення в Україну – невідомо.

Польська прокуратура має отримати від Росії матеріали, які б підтверджували факт розшуку каналами Інтерполу громадянина України Ігоря Мазура за підозрою в участі у бойових діях у Чечні.

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.

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Його затримали 9 листопада на кордоні з Польщею.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.