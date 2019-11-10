Суд над Мазуром у Польщі не відбудеться, його відпустили на поруки – Денісова

Суд над українським ветераном Ігорем Мазуром у польському Любліні не відбудеться, заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, Мазура, який працює у її секретаріаті, відпустили на поруки Генерального консула України в Любліні Василя Павлюка.

Кореспондент Радіо Свобода також підтверджує, що Мазур вже звільнений. Зараз він прямує до консультва в Любліні, де планує виступити на брифінгу.

«Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні. На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві», – пояснила омбудсмен.

Вона додала, що всі причетні до роботи над звільненням Мазура, «докладають максимум зусиль, аби він не став заручником політичної помсти Росії».

Раніше кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що суд над Мазуром призначили на 17 годину (за Києвом) у Любліні.

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Служив на Донбасі у складі ЗСУ у 2014–2015 роках.

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Його затримали 9 листопада на кордоні з Польщею.

Як повідомляється на сайті УНСО, затримання відбулося на запит Слідчого комітету Росії про подання Мазура у міжнародний розшук разом за звинуваченнями в участі у боях на площі Мінутка у Грозному під час Першої чеченської війни (за звинуваченнями в участі у Першій чеченській проти федеральних військ свого часу були затримані і засуджені у Росії Микола Карпюк та Станіслав Клих – ред.).

За цими даними, до Польщі Ігор Мазур їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек.