Радіо Свобода Daily: Затриманий у Польщі ветеран війни з Росією сподівається повернутися додому

Ігор Мазур вірить, що повернеться в Україну, а не опиниться в російському полоні​

10 листопада відділ Окружної прокуратури у місті Холмі (Польща) звільнив громадянина України, учасника бойових дій на Донбасі Ігоря Мазура, який був затриманий польськими прикордонниками 9 листопада. Польська прокуратура пішла на поступки українській стороні. До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії Ігор Мазур перебуватиме на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.

«Тисячі українців, які воювали на фронті на Сході, зараз перебувають на заробітках у Європі. Якщо Росія цей механізм із Інтерполом запустить у широкому форматі, а ми це побачили, як мою справу та інших малювали на коліні, – кожен із наших воїнів може проходити по якійсь кримінальній справі», – зауважує Ігор Мазур.

Він сподівається, що під час оголошення судового рішення він матиме такий же добрий настрій, як і сьогодні, коли його звільнила прокуратура.

Ігор Мазур (позивний «Тополя») – один із лідерів УНА-УНСО, певний час очолював осередок «Правого сектора» Київщини, учасник акції «Україна без Кучми», Помаранчевої революції і подій Євромайдану. Воював на Донбасі з російськими гібридними силами у складі ЗСУ в 2014–2015 роках. Читайте детальніше про його справу тут.

Розведення відбулося: яких іще поступок вимагатиме Путін?

Відведення військ на Донбасі в районі села Петрівського – останній крок на шляху до зустрічі в «нормандському форматі», на яку в Офісі президента України Володимира Зеленського дуже сподіваються. Лідери України, Росії, Франції й Німеччини не зустрічалися вже понад три роки. Можливу дату саміту кілька разів переносили.

Чому російська сторона затягує процес і які додаткові вимоги до України може висунути президент Росії Володимир Путін? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Разумков склав із себе повноваження лідера «Слуги народу», новим головою став Корнієнко

Спікер Верховної Ради і голова президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков на партійному з’їзді склав із себе повноваження лідера партії.

Перед заявою про складання повноважень Разумков закликав партію створити партійну структуру для підготовки до місцевих виборів.

«Ми маємо створити місцеву структуру, яка б дала змогу повторити наш успіх на місцевих виборах. Щоб про нас знову казали: «Такого ще не було!» – закликав він.

Після погодження заяви Разумкова про складання повноважень єдиним кандидатом на його посаду став Олександр Корнієнко. Його кандидатуру підтримали одноголосно.

Геннадій Москаль: «Давайте посперечаємося – я у вас у студії 14 годин витримаю»

Чому він так скептично оцінює перспективи президента Володимира Зеленського і що схожого є у нинішнього голови держави і Віктора Ющенка? Про що гість студії готовий укласти парі з ведучим? До чого призвело розведення військ на Донбасі? Чому загальмувалося розслідування розстрілів на Майдані?

Про це – в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Геннадій Москаль.

У Москві під егідою ОБСЄ провели конференцію зі «свободи слова». А в МЗС України поспівчували

«Свобода ЗМІ та безпека журналістів у Російській Федерації: виклики і можливості в епоху цифрових технологій» – під такою назвою у Москві відбулася конференція, організована Бюро представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та за підтримки МЗС Росії. Під час заходу говорили про свободу слова, про безпеку журналістів, дезінформацію та про ситуацію з регулюванням інтернету в Росії.

«Світ з’їхав з глузду», «пропагандистська акція», «спроба порушити проблему зі свободою слова в країні, де її немає» – це лише частина оцінок конференції. Читайте про неї більше тут.

Грузія: кілька сотень праворадикалів у Тбілісі побилися з поліцією через фільм про ЛГБТ

Кілька сотень праворадикалів у Тбілісі 9 листопада побилися з поліцією, намагаючись зірвати прем’єру номінованого на «Оскар» шведсько-грузинського фільму «А потім ми танцювали», в якому головні герої є геями.

Під час інциденту травмовано молоду жінку, яка прямувала на кінопоказ. За даними місцевих ЗМІ, у неї кинули камінь, влучивши в голову. Постраждалу забрали до лікарні.​

Сутички трапилися поблизу кінотеатру Amirani cinema 8 листопада. Як повідомляли, учасники демонстрації спочатку спалили веселковий прапор, скандуючи «Сором» і «Хай живе Грузія», після чого дехто з них спробував прорватися всередину кінотеатру через поліцейський кордон. При цьому православні священики проводили під кінотеатром молебень.

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