Позиція Чехії щодо окупації Криму залишається незмінною – глава МЗС Чехії

Чехія не змінила позиції щодо окупації Криму і продовжує підтримувати територіальну цілісність України, заявив голова чеського міністерства закордонних справ Томаш Петршічек в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Моя країна разом з позицією Європейського союзу повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, включно з анексованим Кримом», – заявив Петршічек під час візиту до штаб-квартири Радіо Свобода в Празі.

Він наголосив, що під час свого візиту до України на початку нинішнього року він зустрічався у Києві з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, з представниками Меджлісу кримських татар і запевнив їх у незмінності курсу Чехії щодо питання анексії та окупації Криму Росією.

Минулого тижня чеська преса повідомила, що президент Чехії Мілош Земан на офіційному президентському прийнятті з нагоди святкування 101-ї річниці заснування Чехословаччини прийняв на Празькому граді проросійських активістів з Криму, які називали себе представниками організації, що «захищає права та інтереси кримських татар».

Пізніше речник президента заявив, що позиція президента залишається незмінною – «анексія Криму була і залишається протиправною».

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який також був присутній на святкуванні та фотографувався з представницею проросійської організації «Кирим бірлігі» Тамілою Безазієвою заявив, що «не знав, хто ця пані» і, що він би її на святкування не покликав. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек також сказав, що якби акцію б готувало Міністерство закордонних справ, він би «таких осіб не покликав».