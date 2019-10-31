Президент Чехії Земан не визнавав Крим російським, а прем’єр Бабіш відмежувався від фото з проросійською активісткою

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відмежувався від прокремлівської активістки, з якою фотографувався на офіційному прийнятті чеського президента Мілоша Земана на честь 101-ї річниці проголошення Чехословаччини. В інтерв’ю чеському виданню DeníkN Бабіш заявив, що не знав, що офіс президента запросив прокремлівських активістів з окупованого Росією Криму на святкування 28 жовтня. Фото з офіційного прийняття в Празі і повідомлення чеських ЗМІ про те, що представники прокремлівської організації «Кирим бірлігі» були прийняті президентом Чехії, широко використовувалися в російських ЗМІ, як кажуть спеціалісти з дезінформації, для створення враження про те, ніби Чехія офіційно визнає приєднання Криму до Росії.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив виданню DeníkN, що не знав, що на офіційному прийнятті у президента Мілоша Земана він фотографується з проросійськими кримськими татарами, і що «сам би він не запросив таких людей».

Я абсолютно не знав, кого президентський протокол запросив на подію і чому. Я не хочу їм радити, але я особисто не запрошував би їх (проросійських діячів) на святкування державного свята

«Перш ніж я прочитав вашу статтю, де ви помістили мою фотографію, я не мав уявлення, хто ця пані. Як і багато людей на прийнятті, вона попросила у мене сфотографуватися разом, і я в такому випадку не відмовляю. Я абсолютно не знав, кого президентський протокол запросив на подію і чому. Я не хочу їм радити, але я особисто не запрошував би їх (проросійських діячів) на святкування державного свята», – заявив чеський прем’єр, який вже у середині листопада має відвідати Україну.

Повідомлення про те, що проросійські активісти з Криму, які називали себе представниками кримськотатарської організації, що «захищає права та інтереси кримських татар», побували на офіційному президентському прийнятті з нагоди святкування 101-ї річниці заснування Чехословаччини, опублікували вони самі на сайті організації «Кирим бірлігі» та у мережі Facebook.

У повідомленні було сказано, що активісти прокремлівської організації вдячні «за неодноразові запрошення на зустріч з президентом» не лише президентові Чехії Мілошеві Земану, але і прем’єр-міністрові Андрею Бабішеві, а також заступникові голови правління «Всесвітньої ради підкарпатських русинів» Михайлові Тяску.

«Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який солідарний з демократичним вибором громадян Криму», – мовиться у повідомленні під фото, на якому зображені, серед інших, «керівниця благодійних проектів «Кирим бірлігі» Таміла Безазієва і Михайло Тяско з дружиною.

Позиція президента є незмінною: анексія Криму була і залишається протиправною

Це повідомлення, яке оприлюднило чеське видання, викликало бурхливу реакцію в Чехії, тим більше, що лише після наполегливих звертань журналістів до речника президента Земана Їржі Овчачека з проханням підтвердити чи спростувати повідомлення, нібито президент Чехії визнав Крим частиною Росії, президентський речник написав агентству ČTK: «Позиція президента є незмінною: анексія Криму була і залишається протиправною».

Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу

Українське посольство висловило протест, назвавши події в Празькому граді «черговою провокацією, спрямованою на легітимізацію незаконної спроби Росії анексувати суверенну територію України та намаганням завдати шкоди українсько-чеським відносинам».

«Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татар зазнають із боку окупаційної влади переслідувань, репресій, арештів, катувань та фізичного знищення», – роз’яснюють українські дипломати.

Я б особисто на акцію, яку б готувало Міністерство закордонних справ, таких осіб не покликав

Міністерство закордонних справ Чехії не видало спеціальної заяви з цього приводу, але міністр Томаш Петршічек в інтерв’ю виданню DeníkN також відмежувався від подій у Празькому граді, де розташований офіс президента країни.

«Я б особисто на акцію, яку б готувало Міністерство закордонних справ, таких осіб не покликав», – сказав Петршічек, який на початку цього року побував в Україні, їздив на лінію зіткнення на Донбасі і провів зустріч у Києві з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу.

Вже не вперше міністрові доводиться відмежовуватися від дій президента Мілоша Земана та інших чеських політиків, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України, належність до неї Криму і відвідують Крим і окуповані частини Донбасу на запрошення окупаційної влади й на порушення законодавства України. Кожного разу міністерство заявляє, що Чехія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах.

Але, як кажуть чеські журналісти, достатньо і таких провокативних напівкроків із боку президента Земана та інших політиків для того, щоб російська пропаганда вдячно підхопила цю тему.

Тож крім того, що він робить провокативні проросійські заяви, президент Земан ще й таким способом показує свої проросійські симпатії

Журналіст DeníkN Лукаш Прхал в інтерв’ю Радіо Свобода каже, що це є тактикою президентського офісу. «Я вже довший час стежу за тим, яких людей президент Земан запрошує до себе на прийняття і що він хоче показати цим. Наприклад, він уже кілька разів запрошував до себе проросійських активістів, представників так званих «підкарпатських русинів», а тепер там з’явилися ще і прокремлівські кримські татари, яких ці русини і запросили. Тож крім того, що він робить провокативні проросійські заяви, президент Земан ще й таким способом показує свої проросійські симпатії», – розповідає журналіст, який перший дізнався про візит прокремлівських кримських татар до Празького граду.

Чеське відділення українського проекту Stopfake пояснює, що йдеться про типову дезінформаційну кампанію, де Кремль використовує своїх західних партнерів і з їхньою допомогою досягає своїх внутрішньополітичних цілей.

Ми майже в прямому ефірі можемо побачити, як дезінформація створюється, поширюється й активно використовується в російському середовищі

«Російським дезінформаційним ЗМІ не потрібно жодних вагомих доказів для своїх розповідей, їм потрібні лише невеликі неточності або неоднозначності, щоб створити брехню з далекосяжним наслідком. У випадку запрошення «Кирим бірлігі» на святкування 28 жовтня у Празькому граді ми майже в прямому ефірі можемо побачити, як дезінформація створюється, поширюється й активно використовується в російському середовищі для підтримки наративу про те, що Крим був визнаний європейськими державними діячами як частина Російської Федерації», – роз’яснюють фахівці з дезінформації.

В інтерв’ю Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ Чехії, нині чеський євродепутат Александр Вондра сказав, що нинішнє чеське керівництво віддалилося від політики підтримки прав людини як однієї з засад своєї зовнішньої політики, якою відзначалося президентство Вацлава Гавела, першого президента Чехії. Разом з тим він наголошує, що президент Мілош Земан жодного разу публічно не заявив про те, що він чи Чехія хотіли б визнати Крим частиною Росії, і не заявить.

Я б дуже здивувався, якби хтось із компетентних представників влади вирішив змінити це ставлення. Це б було великою зрадою і України, і всіх наших західних союзників. Цього Чехія ніколи не зробить, Чехія не є зрадницею

«Таке рішення мав би ухвалювати чеський уряд (у Чехії зовнішня політика є виключною прерогативою уряду, президент не має в ній жодних повноважень – ред.), і, наскільки мені відомо, в позиції чеського уряду нічого не змінилося – ми і надалі вважаємо Крим частиною України. Я б дуже здивувався, якби хтось із компетентних представників влади вирішив змінити це ставлення. Це б було великою зрадою і України, і всіх наших західних союзників. Цього Чехія ніколи не зробить, Чехія не є зрадницею», – запевняє Александр Вондра.

А тим часом стало відомо, що Прокуратура Автономної Республіки Крим доручила відділенню СБУ в АР Крим «встановити представників так званої кримськотатарської організації «Кирим бірлігі», які незаконно їздили до Чехії», повідомляє прессекретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

«Колаборанти здійснили чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства та переслідування за релігійні погляди й громадську діяльність, що відбуваються в АР Крим», – мовиться у заяві.