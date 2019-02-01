Чехія має піднести свій голос на захист України – керівник чеського МЗС після відвідин Донбасу

На початку тижня відбувся перший візит в Україну міністра закордонних справ Чехії Томаша Петржічека. Це був також перший візит на двосторонньому рівні найвищого чеського дипломата до Києва з 2014 року. Крім зустрічей з урядовцями в Києві, Томаш Петржічек висловив бажання поїхати на Донбас, щоб на власні очі побачити, як нині виглядає зона конфлікту і поговорити про те, що може чеська та європейська дипломатія зробити для того, щоб допомогти українцям перемогти наслідки війни. Кореспондентка Радіо Свобода мала можливість супроводжувати міністра Петржічека у поїздці та поговорити з ним двічі – наприкінці першого робочого дня у Києві, де обговорювався широкий спектр питань та наприкінці візиту, після поїздки міністра до Маріуполя та відвідин ним лінії зіткнення.

– У Чехії представники влади не мають спільної позиції щодо України, президент Мілош Земан та уряд мають різні точки зору на природу конфлікту. Як це може вплинути на плани подальшої співпраці з Україною?

Чеська Республіка підтримує спільну європейську позицію, яка створилася на підставі окупації та анексії Криму і конфлікту на сході України

– Чеська Республіка з 2014 року підтримує спільну європейську позицію, яка створилася на підставі окупації та анексії Криму і конфлікту на сході України. Ми є в контакті з нашими європейськими партнерами, ми готові активніше взяти участь у цих дебатах, і я вірю, що наступного тижня на зустрічі з представниками влади буде можливість обговорити подальший напрямок нашої політики щодо України.

Я радий, що міг приїхати в Україну. Це – перший візит міністра закордонних справ Чехії з часів Майдану, для нас це також і важлива символічна справа. Україна є нашим важливим партнером у сфері безпеки, а останнім часом зростає економічна співпраця. Ми почали більше координувати нашу політику в рамках зустрічей представників різних гілок влади. Це стосується і питання України і питання виконання Мінських угод та санкцій.

– У Криму і на Донбасі ситуація з дотриманням прав людини не покращується. Наш колега Станіслав Асєєв вже майже два роки перебуває в ув’язненні в Донецьку, інший кореспондент Радіо Свобода з Криму Микола Семена не може отримати дозвіл окупаційної влади на те, щоб виїхати до Києва на лікування, після того, як його було засуджено там за виконання своєї журналістської роботи. Десятки інших українців є політичними в’язнями у Російській Федерації. Ще з часів президента Вацлава Гавела Чеську Республіку вважають світовою потугою в питанні прав людини. Чи існує якийсь важіль у стосунках щодо Росії, щоб домогтися звільнення цих людей?

– Чеська Республіка і зараз має права людини як один з пріоритетів своєї закордонної політики. У цьому ми є послідовні.

В Україні ми допомагаємо у розвитку громадянського суспільства, надаємо підтримку незалежним засобам масової інформації.

У випадку конкретних осіб, яких ви згадували, ми хочемо діяти спільно з нашими європейськими партнерами, і я думаю, що цей важіль є якраз у спільній позиції всього Європейського союзу.

– Українське суспільство нещодавно дізналося про те, що двоє чеських громадян були звинувачені в тероризмі через свою участь у війні проти України у складі сил під проводом Росії. Як відбувається цей процес, і чи потрібна якась правова допомога з боку України для того, щоб надати докази, і чи така допомога надається українською стороною?

– Я в цьому вбачаю наслідок дезінформаційної кампанії, яка відбувається в тому числі і в чеських медіа. Це є спроба ведення гібридної війни на території європейських країн. У нинішній час цими випадками займаються відповідні органи, які цю справу розслідують. Я вірю, що ця справа буде розслідувана відповідним чином.

– Українці становлять найбільшу національну меншину в Чехії, також у ваші плани входить збільшення українських працівників на чеському ринку праці. Чи ви плануєте підписання міждержавної угоди про їхнє працевлаштування, щоб не лише були дотримані їхні права, але і був прописаний план повернення цих людей, що було б в інтересах обох країн?

Ми хочемо забезпечити українським робітникам однакові права, що мають чеські працівники

– Чехія вже запровадила так званий «Режим Україна», в рамках якого оформляються дозволи на роботу для охочих працювати в Чехії, нині ми розглядаємо можливість розширити цей режим.

Разом з нашими соціальними партнерами ми хочемо забезпечити українським робітникам однакові права. Ми хочемо, щоб вони мали право на співставну винагороду за свою працю з тією, що мають чеські працівники.

Також ми б хотіли, щоб вони могли використати свій досвід, який вони здобудуть у Чехії, після повернення в Україну. Я про це говорив і з віце-прем’єром уряду України з питань європейської інтеграції, думаю, що це була б взаємовигідна співпраця, особливо на рівні щоденного життя наших людей.

– Значна частина українсько-чеської співпраці стосується енергетики, особливо ядерної енергетики, на яку припадає 20% чеського експорту в Україну. Відомо, що компанія Škoda JS з міста Плзень працює над тим, щоб отримати замовлення в Україні на добудову двох реакторів на Хмельницькій атомній електростанції. Але ця компанія, що належить до російського концерну, потрапила під американські санкції. Також у Чехії з приводу цієї компанії триває слідство щодо можливого хабарництва – її підозрюють в дачі хабара впливовому українському політику Миколі Мартиненку, який на той час був головою комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу. Чи ці факти не стануть перешкодою для чесько-української співпраці в цій сфері?

Щодо Škoda JS, я сподіваюся, що ці питання вдасться з’ясувати, щоб ми могли і надалі співпрацювати в економічній сфері

– Чехія зацікавлена у розвитку стосунків з Україною в сфері енергетики, маємо цілу низку успішних проектів, які вже реалізуються.

Компанія T Machinery, яка працює в сфері видобування вугілля, компанія EPH, яка зацікавлена взяти участь у видобуванні природного газу, компанія Nuvia з міста Тржебіч працює з українськими ядерними електростанціями у питанні забезпеченні безпеки ядерних відходів.

А щодо Škoda JS, я сподіваюся, що ці питання вдасться з’ясувати, щоб ми могли і надалі співпрацювати в економічній сфері.

– В одному з інтерв’ю новий керівник цієї компанії сказав, що буде просити підтримки уряду для проведення проектів в Україні. Чи уряд надасть таку підтримку?

– У нинішній момент обговорення цього питання тільки починається. Побачимо, як буде розвиватися ситуація навколо цієї компанії.

​– Чесько-українська співпраця має довгу понад столітню історію. Тут у Києві за підтримки уряду УНР формувалися загони майбутньої Чехословацької армії, на Софійському майдані урочисто складав присягу добровольчий батальйон «Чеська дружина», де біля пам’ятної дошки і ви поклали квіти, потім вже Чехословаччина надавала допомогу уряду УНР, приймаючи в себе тисячі українських політичних емігрантів, які програли бій за незалежність України. Ви казали, що ви б хотіли організувати Чесько-український форум, у чому ви вбачаєте його цілі?

– Форум був би місцем зустрічі фахівців, які б могли допомогти розвивати наші взаємини, вони можуть говорити про майбутнє, але також не оминати і деякі питання минулого, які обтяжують наші взаємини, які представляють сірі сторінки нашого спільного минулого.

– Заради чого ви б хотіли повернутися до України ще раз?

– Я б колись хотів повернутися вже не як офіційна особа, щоб пізнати красу української природи. Може, коли буде краща погода.

Після закінчення візиту в Україну, відвідання лінії зіткнення у селищі Гнутове та Маріупольського порту, міністр закордонних справ Чехії погодився відповісти на ще на кілька запитань Радіо Свобода.

– Після того, що ви на власні очі побачили наслідки російської агресії на Сході України, як ви можете пояснити чеському суспільству, чим йому загрожує російська агресія проти України, яка відбувається за сотні кілометрів від чеських кордонів?

– Україна є важливим партнером Європейського союзу та Чехії, і ми б хотіли, щоб вона мала право на те, щоб обрати своє власне майбутнє. Я переконаний, що питання «сфер впливу» є справою минулого, і ми б не хотіли, щоб воно поверталося до міжнародних стосунків. Також для Чехії важливим є дотримання міжнародного права. А якщо це не так, то ми маємо піднести свій голос та чітко назвати речі своїми іменами.

– Як ви зможете донести цю позицію до представників чеської влади, до чеських медіа, в яких ситуація в Україні описується в цілком інших термінах?

Ми не повинні допустити, щоб в Європі створився ще один заморожений конфлікт

– На наступній зустрічі представників влади, де буде обговорюватися і питання України, я хочу поінформувати їх про те, що я дізнався і побачив тут, в Україні, в Маріуполі, щоб ми мали більше аргументів для позиції, яку ми вже висловили у вересні минулого року, коли говорилося про те, що умови для того, щоб скасовувати санкції щодо Росії, не були виконані, поступу у виконанні Мінських угод немає, конфлікт заморожується, а ми не повинні допустити, щоб в Європі створився ще один заморожений конфлікт.

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