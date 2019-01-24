Україна – важливий партнер для Чехії з огляду на європейську безпеку – голова МЗС

Україна є важливим партнером для Чехії з огляду на європейську безпеку, заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек напередодні свого візиту до України.

«Чехія від початку конфлікту на сході України, від анексії Криму чітко заявила, що ці кроки з боку Росії не визнає, що вона хоче, щоб ситуація вирішувалась мирним шляхом, виконанням мінських угод», – заявив міністр в інтерв’ю на головному каналі громадського телебачення.

«Думаю, що Україна має право контролювати свою територію, зберігати свою територіальну цілісність, ідеться про майбутнє, і ми б не мали це ставити під сумнів», – наголосив Томаш Петржічек.

В інтерв’ю він також зазначив, що «Україна мала б продовжувати реформи, які розпочала, бо це найкраща відповідь у справі будівництва демократичної успішної держави». «Низка реформ уже реалізована. Країна зробила деякі кроки, які провинні подолати корупцію, це «перші ластівки» на шляху зведення правової держави. Також у соціально-економічній галузі Україна намагається проводити реформи, які не тільки Україна, але й Європа хоче провести. ЄС звертає увагу на те, що темпи цих реформ, незважаючи на рік виборів, не повинні сповільнюватись», – додав міністр.

«Україна є важливим економічним партнером для Чехії, нині це 20-а найважливіша країна за обсягом нашої закордонної торгівлі, який має тенденцію зростання. Тільки протягом 2017–2018 років торговельний обмін зріс на 16 відсотків. Тобто тут є низка можливостей для чеських підприємців, для чеських експортерів», – сказав голова чеського МЗС.

«Я розмовляв з деякими чеськими підприємцями, які зацікавлені в інвестиціях в Україні. Але вони побоюються, що ці інвестиції могли б там бути знецінені. Тобто це і в інтересах України – продовжувати реформи, будувати демократичне суспільство, розвивати громадянське суспільство, зберегти незалежність ЗМІ», – зазначив чеський міністр.

Що стосується відносин з Росією, Петржічек наголосив: «В інтересах Чехії мати коректні відносини з Росією. Але водночас ми не можемо допустити, що буде порушуватись міжнародне право, що Росія буде себе поводити агресивно щодо своїх сусідів і буде намагатись силою перекреслити встановлені повоєнні кордони, кордони, про які було домовлено після розпаду Радянського Союзу».

«Думаю, що Чехія не мала б примиритися зі станом, що сила в міжнародних відносинах стоїть вище за право», – вважає міністр Томаш Петржічек.

Він 27 січня вирушає в Україну, де має зустрітись зі своїм колегою Павлом Клімкіним.

У програмі візиту чеського міністра закордонних справ – також відвідання сходу України. Візит триватиме до 29 січня.