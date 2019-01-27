Чеський міністр закордонних справ хоче знати стан справ на сході України

Українсько-чеські стосунки потребують поштовху для свого розвитку. Про це перед відльотом до Києва сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек, передає кореспондент Радіо Свобода.

Для створення відповідної платформи для розвитку цих стосунків, він пропонує організацію Чесько-українського форуму.

«Цей форум міг би займатися розвитком співпраці, а також питанням майбутнього і нашого минулого. Також буду говорити з нашими українськими партнерами про продовження нашої гуманітарної допомоги та допомоги у розвитку», – сказав Петржічек на перс-конференції у Празі.

У Києві міністр планує зустрітися з президентом Петром Порошенком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, першим заступником голови Верховної Ради України Іриною Геращенко та віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

У другий день свого візиту чеський міністр закордонних справ також планує поїхати на схід України і особисто дізнатися про ситуацію в безпосередній близькості від конфлікту.

«В Маріуполі, українському стратегічному порту в Азовському морі поблизу лінії фронту. Я би хотів особисто поговорити з представниками місцевої влади про ситуацію в цьому місті після початку блокади в Керченській протоці», – сказав Петржічек.

Перший за останні п’ять років візит чеського міністра закордонних справ до України мав розпочатися 27 січня, але через погані погодні умови виліт літака було затримано. Візит триватиме до 29 січня.