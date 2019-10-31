Прокуратура АРК вивчає інформацію про візит до Чехії представників «Кирим бірлігі»

Прокуратура Автономної Республіки Крим вивчає інформацію про візит представників проросійської кримськотатарської організації «Кирим бірлігі» до Чехії. Про це на своїй сторінці в Facebook 31 жовтня написала прессекретар прокуратури Катерина Діденко.

«СБУ в АР Крим доручено встановити осіб, які здійснили незаконний виїзд із Криму до Чеської Республіки. З огляду на факт тимчасової окупації півострова, і в цілях захисту національних інтересів, незалежності та територіальної цілісності Україна на нормативно-правовому рівні встановила чіткий порядок в'їзду і виїзду громадян з/на територію Автономної Республіки Крим та Севастополя. Колабораціоністи провели чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства і переслідування за релігійні погляди і громадську діяльність, що мають місце в Криму», – зазначила Діденко.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент Чехії Мілош Земан запросив на урочистий прийом у Празькому граді представників підконтрольної Кремлю кримськотатарської організації «Кирим бірлігі».

На сторінці «Кирим бірлігі» у Facebook повідомляється, що захід у Празі відвідала керівник благодійних проектів організації Таміла Безазієва.

Посольство України в Чехії висловило рішучий протест у зв’язку з цим візитом.

Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вважає, що президент Чехії Мілош Земан не знає, чим займається підконтрольна Росії кримськотатарська організація «Кирим бірлігі», яка відвідала офіційний захід у Чехії. Джемілєв впевнений, що такі візити організовує російська ФСБ для легалізації анексії Криму.