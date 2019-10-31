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31 жовтня 2019, Київ 22:26
Новини | Політика

Прокуратура АРК вивчає інформацію про візит до Чехії представників «Кирим бірлігі»

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Прокуратура Автономної Республіки Крим вивчає інформацію про візит представників проросійської кримськотатарської організації «Кирим бірлігі» до Чехії. Про це на своїй сторінці в Facebook 31 жовтня написала прессекретар прокуратури Катерина Діденко.

«СБУ в АР Крим доручено встановити осіб, які здійснили незаконний виїзд із Криму до Чеської Республіки. З огляду на факт тимчасової окупації півострова, і в цілях захисту національних інтересів, незалежності та територіальної цілісності Україна на нормативно-правовому рівні встановила чіткий порядок в'їзду і виїзду громадян з/на територію Автономної Республіки Крим та Севастополя. Колабораціоністи провели чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства і переслідування за релігійні погляди і громадську діяльність, що мають місце в Криму», – зазначила Діденко.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент Чехії Мілош Земан запросив на урочистий прийом у Празькому граді представників підконтрольної Кремлю кримськотатарської організації «Кирим бірлігі».

/**/ /**/ Мілош Земан і Володимир Путін (колаж)
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На сторінці «Кирим бірлігі» у Facebook повідомляється, що захід у Празі відвідала керівник благодійних проектів організації Таміла Безазієва.

Посольство України в Чехії висловило рішучий протест у зв’язку з цим візитом.

Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вважає, що президент Чехії Мілош Земан не знає, чим займається підконтрольна Росії кримськотатарська організація «Кирим бірлігі», яка відвідала офіційний захід у Чехії. Джемілєв впевнений, що такі візити організовує російська ФСБ для легалізації анексії Криму.

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