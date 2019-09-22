Президент Чехії не братиме участі у святкуванні 30-ліття Оксамитової революції

Акції до 30-ліття демократичної Оксамитової революції 1989 року у Чехії відбудуться без участі президента. Про це сьогодні в розмові з кореспондентом ресурсу Blesk.cz зазначив сам Мілош Земан. За його словами, він відзначатиме свято вдома.

«Це були гарні дні, я з радістю про них згадую, й можливо, саме тому не піду вшановувати прилюдно, тому що там точно знову з’явиться ця, з мого погляду, фашистська ударна група Kaputin (чеська громадська організація, відома українцям, зокрема, акціями на підтримку в’язнів Кремля та проти дій Росії у Сирії – ред.), яка кидатиме квіти до смітника», – заявив чеський президент.

Минулого року активісти групи Kaputin викинули до смітника квіти, які від імені прем’єра Андрея Бабіша, якого вони вважають проросійським політиком, були покладені до пам’ятної таблиці, встановленої в Празі на честь подій Оксамитової революції 1989 року.

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17 листопада в Празі та інших містах Чеської Республіки відзначатимуть 30-ліття демократичної Оксамитової революції 1989 року. У багатій програмі заходів – хода Прагою, демонстрації, виставки, концерти, зустрчі з учасниками подій.

Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Володимира Путіна. Він не раз виступав із зовнішньополітичними заявами стосовно Росії і України, які суперечать зовнішній політиці Чехії і на які він не мав повноважень – у Чехії, відповідно до Конституції країни, зовнішня політика є виключною прерогативою уряду.