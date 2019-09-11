Президент Чехії заявив, що хотів би відкликати визнання незалежності Косова

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що хотів би відкликати визнання Косова як суверенної держави.

Під час візиту до столиці Сербі Белграда Земан пообіцяв обговорити цей крок із чеськими законодавцями. Сам президент не може відкликати визнання незалежності тієї чи іншої держави.

«Нещодавно Гаазький трибунал опублікував повідомлення, де висловив підозру щодо військових злочинів представників Косова, і я думаю, що прем'єр-міністр подав у відставку через це. Дозвольте сказати особисту думку, що держава, яка керується військовими злочинцями, не повинна бути серед демократичних країн», – сказав Земан.

У липні прем’єр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку після того, як його викликали як підозрюваного до спеціального суду в Гаазі для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові у 1998-1999 роках. Харадінай заявив про свою невинуватість, але наголосив, що не міг іти до суду, перебуваючи на посаді прем’єра.

У відповідь на слова Земана Косово відмовилося від участі в саміті, який відбуватиметься 12 вересня в Празі. Там будуть присутні представники кількох західних балканських країн та прем’єри членів Європейського союзу – Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.