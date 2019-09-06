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06 Вересень 2019, Київ 20:01
Новини | Міжнародні

Сенатори США закликали Сербію та Косово відновити діалог

Американські сенатори Рон Джонсон (у центрі) та Кріс Мерфі (праворуч), Київ, 5 вересня 2019 року

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Американські сенатори закликали владу Сербії і Косова до відновлення діалогу для нормалізації відносин. Демократ Кріс Мерфі і республіканець Рон Джонсон виступили 6 вересня в Белграді після переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем. Сам Вучич на цій зустрічі заявив, що умовою для переговорів має стати скасування Косовом 100-відсоткових тарифів на імпорт із Сербії.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Понад 110 держав визнали незалежність Косова, проте Белград відмовляється це робити.

Дотепер переговори між сербською та косовською сторонами про врегулювання розбіжностей не принесли результатів. В останні місяці напруженість між двома країнами зросла в зв'язку із запровадженими Приштиною в листопаді 2018 року 100-процентними митами на сербські товари. Косовська влада назвала цей захід відповіддю на дії Белграда.

Сенатори Кріс Мерфі і Рон Джонсон прибули до Белграда з України, де мали переговори з президентом Володимиром Зеленським.

/**/ /**/ /**/ Американські сенатори Рон Джонсон (у центрі) та Кріс Мерфі (праворуч), Київ, 5 вересня 2019 року
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