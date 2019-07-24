Експрем’єр Косова відмовився відповідати на питання в суді в Гаазі

Рамуш Харадінай, який минулого тижня подав у відставку з посади прем’єр-міністра Косова і поїхав у Нідерланди, щоб в Гаазі постати перед Спеціальним судом для розгляду злочинів, скоєних в Косові під час війни 1998-99 років, вирішив не відповідати на запитання під час допиту.

На слуханнях у суді 24 липня він заявив, що скористався своїм правом мовчати під час процедури.

«Сьогодні я відповів на виклик суду як підозрюваний, щоб виконати юридичне зобов’язання ... я отримав юридичну консультацію зовсім не відповідати на питання», – заявив Харадінай.

«Таким чином, я виконав зобов’язання перед судом і не маю ніяких інших зобов’язань», – сказав він, додавши, що не очікував висунення обвинувачень.

У суді відмовилися від коментарів.

51-річний Харадінай вилетів до Гааги з аеропорту Приштини 23 липня. Він оголосив про свою відставку 19 липня.

Пояснюючи своє рішення, він послався на те, що отримав виклик як підозрюваний від суду в Гаазі і не хоче, «щоб його допитували як лідера країни».

Це вже другий випадок, коли Харадінай пішов із посади прем’єр-міністра після звинувачень із Гааги.

Його перша відставка була в 2005 році, після того, як Міжнародний кримінальний трибунал ООН з питань колишньої Югославії звинуватив його у воєнних злочинах у зв’язку з тим, що він був командувачем Армії визволення Косова.

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Вдруге Рамуш Харадінай був призначений прем’єр-міністром Косова у вересні 2017 року.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії двічі звинувачував Рамуша Харадіная у масових убивствах косовських сербів і двічі він був виправданий – у квітні 2008 року і в листопаді 2012-го.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.