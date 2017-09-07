У Косові призначили нового керівника уряду

Прем’єр-міністром Косова призначений Рамуш Харадінай, колишній польовий командир косовських албанців, колишній глава уряду області Косово в складі Сербії.

Президент Хашим Тачі доручив йому сформувати новий кабінет. Його кандидатуру і склад нового уряду повинен схвалити парламент.

Харадінай очолює «Альянс за майбутнє Косова» (AAK), який 4 вересня увійшов до коаліції з Демократичною партією Косова президента Тачі, «Новим альянсом для Косова» і партією косовських сербів Lista Srpska.

Таким чином Косово намагається вийти з урядової кризи, що виникла після парламентських виборів 11 червня, в результаті яких жодна з політичних сил не змогла отримати більшості у парламенті.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії двічі звинувачував Рамуша Харадіная у масових убивствах косовських сербів і двічі він був виправданий – у квітні 2008 року і в листопаді 2012-го. Однак Сербія досі вимагає його видачі. На підставі сербського ордера Харадіай був затриманий у Франції в січні 2017 року, але пізніше французький суд відмовився його екстрадувати.

у 2008 році Приштина в односторонньому порядку проголосила незалежність від решти Сербії. Це визнали 111 держав-членів ООН, зокрема, 23 з 28 країн-членів ЄС. Белград протестує проти цього визнання; в Конституції Сербії Косово і Метохія визначається як автономний край у складі країни. Україна підтримує Сербію у відмові визнавати самопроголошену республіку косовських сепаратистів.