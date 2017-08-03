Пенс обіцяє сприяння США у вступі Косова до НАТО – Тачі

Президент Косова Хашим Тачі після дискусії з віце-президентом США Майком Пенсом 2 серпня заявив, що американський високопосадовець пообіцяв сприяти усуненню перешкод на шляху Косова до членства в НАТО.

Тачі написав у Facebook, що два лідери мали «дуже дружню, а також конструктивну зустріч» на полях саміту Адріатичної хартії в Чорногорії. Тачі каже, що підтвердив Пенсу: Косово залишається союзником США «без компромісу у боротьбі з будь-якою формою екстремізму, радикалізму та тероризму».

Пенс також зустрівся 2 серпня з новим прем’єр-міністром Сербії Аною Брнабич, першою лідеркою, яка заявила про свою гомосексуальність у країні, що далі залишається досить консервативною. Брнабич заявила, що говорила з Пенсом про підтримку Сполученими Штатами пропозиції Сербії про вступ до Єврооюзу. Також обидва обговорювали регіональну стабільність та двосторонні зв’язки, додала сербський прем’єр.

У своєму виступі на саміті віце-президент США закликав керівників Західних Балкан прагнути до подолання своїх розбіжностей на шляху до вступу в ЄС та НАТО.

Майк Пенс відвідав Чорногорію на завершення свого кількаденного турне країнами Східної Європи.