США та чотири країни Європи закликають лідерів Косова знайти вихід із кризи

Сполучені Штати та чотири країни Західної Європи закликали політичних лідерів Косова покласти край політичній кризі. Це сталося після того, як у балканській країні не змогли обрати спікера чи сформувати новий уряд.

Через два місяці після позачергових виборів дрібні політичні групи 10 серпня вкотре не змогли проголосувати за спікера чи дозволити президенту призначити прем'єр-міністра.

Остання невдача спонукала Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Сполучені Штати оприлюднити 13 серпня заяву про те, що «відповідальність лідерів Косова» полягає у тому, щоб рухати політичні інститути країни вперед. «Ми стурбовані поточною політичною ситуацією в Косові», – сказано в спільній заяві, поширеній посольствами країн у столиці Приштині.

Парламент має намір провести чергове засідання 14 серпня. Але неможливість обрати спікера викликає занепокоєння з приводу того, що Косово може пережити ще одну політичну кризу та нові вибори.