Косово відзначає 10-річчя незалежності від Сербії

Косово, що в односторонньому порядку оголосило незалежність від решти Сербії, святкує 10-у річницю цих подій.

Столиця Приштина у вихідні прикрашена у кольори синьо-жовтого прапора Косова. У місті влаштували концерт за участі британської поп-зірки албанського походження Ріти Ори.

У вітанні прем’єр-міністр Рамуш Харадінай заявив, що «держава Косово підтримала вимогу свого народу про свободу».

Натомість сербські офіційні особи заявляють, що визнання самопроголошеної незалежності Косова – це червона лінія, яку вони не готові перетнути.

«Попри величезну підтримку, якою Косово користується у західних держав, вона далеко не цілковито визнана», – сказав міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич. «Без угоди з Сербією це питання не може бути вирішене», – додав він.

Напередодні державний секретар США Рекс Тіллерсон привітав Косово з десятиліттям одностороннього проголошення незалежності.

«Сполучені Штати продовжують підтримувати громадян Косова у їхній праці над зміцненням демократичних і багатоетнічних інституцій, підвищенні економічного зростання і зміцненні верховенства закону на шляху до повної інтеграції в міжнародне співтовариство», – заявив Тіллерсон.

Наразі Косово визнали 112 чи 111 країн. Останнім із тих, що визнали, 112-м, 15 лютого став Барбадос. При цьому, за деякими повідомленнями, 16 лютого визнання самопроголошеної незалежності Косова відкликала держава Бурунді – з такою заявою виступив офіційний Белград, але її заперечили у Приштині.

Серед тих, хто не визнає Косово як державу, – Сербія, за Конституцією якої далі йдеться про автономний край Косово і Метохію в її складі, її союзниця Росія, що має право вето в Раді безпеки ООН, Китай, що теж є постійним членом Ради безпеки, а також Україна. Косово, зокрема, визнають 23 з 28 країн-членів ЄС чи 25 із 29 країн-членів НАТО.

Косово також, за повідомленнями, є членом загалом близько 200 міжнародних міжурядових, неурядових чи спортивних організацій.