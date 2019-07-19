Прем’єр Косова подав у відставку

Прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай оголосив про свою відставку.

Пояснюючи своє рішення 19 липня, Харадінай послався на те, що отримав виклик як підозрюваний від спеціального суду для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові 1998-99 років.

«Я йду з посади прем’єр-міністра Республіки Косово. Хочу подякувати вам за довіру і підтримку. Моє рішення пов’язане із запрошенням, яке я отримав від спеціального суду в Гаазі, як підозрюваний», – сказав Харадінай на засіданні уряду.

Це вже другий випадок, коли Харадінай іде з посади прем’єр-міністра після звинувачень із Гааги.

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Його перша відставка була в 2005 році, після того, як Міжнародний кримінальний трибунал ООН з питань колишньої Югославії звинуватив його у воєнних злочинах у зв’язку з тим, що він був командувачем Армії визволення Косова.

Вдруге Рамуш Харадінай був призначений прем’єр-міністром Косова у вересні 2017 року.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії двічі звинувачував Рамуша Харадіная у масових убивствах косовських сербів і двічі він був виправданий – у квітні 2008 року і в листопаді 2012-го.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.