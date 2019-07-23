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23 Липень 2019, Київ 23:04
Новини | Міжнародні

Експрем’єр Косова поїхав до Гааги, щоб постати перед міжнародним судом

Рамуш Харадінай оголосив про свою відставку 19 липня, заявивши, що не хоче, «щоб його допитували як лідера країни»

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Рамуш Харадінай, який минулого тижня подав у відставку з посади прем’єр-міністра Косова, їде в Нідерланди, щоб в Гаазі постати перед Спеціальним судом для розгляду злочинів, скоєних в Косові під час війни 1998-99 років.

51-річний Харадінай вилетів до Гааги з аеропорту Приштини 23 липня.

Харадінай оголосив про свою відставку 19 липня.

Пояснюючи своє рішення, він послався на те, що отримав виклик як підозрюваний від суду в Гаазі і не хоче, «щоб його допитували як лідера країни».

Це вже другий випадок, коли Харадінай пішов із посади прем’єр-міністра після звинувачень із Гааги.

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Його перша відставка була в 2005 році, після того, як Міжнародний кримінальний трибунал ООН з питань колишньої Югославії звинуватив його у воєнних злочинах у зв’язку з тим, що він був командувачем Армії визволення Косова.

Вдруге Рамуш Харадінай був призначений прем’єр-міністром Косова у вересні 2017 року.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії двічі звинувачував Рамуша Харадіная у масових убивствах косовських сербів і двічі він був виправданий – у квітні 2008 року і в листопаді 2012-го.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.

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