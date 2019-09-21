30 років падінню комунізму в Європі. Як це було

На конференції Угорської соціалістичної робітничої партії була розкритикована робота керівництва. Янош Кадар подав у відставку з посади генерального секретаря ЦК УСРП. На його місце був обраний центрист Карой Ґросс. На конференції прийняли програму стабілізації економіки і скорочення зовнішньої заборгованості. В країні поширювалася гласність, почали виникати нові партії і рухи.
До кінця 1988 року в країні діяло понад 40 політичних партій і рухів, серед яких «Угорський демократичний форум», «Союз вільних демократів», Соціал-демократична партія Угорщини, Незалежна партія дрібних і сільських господарів, Християнсько-демократична народна партія.