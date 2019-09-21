30 років падінню комунізму в Європі. Як це було

Почався мітинг у Тімішоарі, де проживала значна угорська меншина. Люди протестували проти рішення про депортацію з країни пастора Ласло Текеша, угорця за національністю.

Незабаром учасники протесту почали висувати економічні вимоги, а бунти перекинулися на Бухарест, де на Оперній площі відкрився безстроковий мітинг із вимогою відставки Чаушеску.