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21 Серпень 2019, Київ 20:23
Новини | Міжнародні

Чехи згадують події окупації Чехословаччини

Радянські війська оточені чехословаками-протестувальниками на вулицях Праги, 21 серпня 1968 року

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У 51-шу річницю окупації Чехословаччини військами Варшавського договору в багатьох містах Чехії відбуваються акції пам’яті.

Зокрема, у Празі відбувся мітинг і покладання вінків біля будівлі Чеського радіо, в яких взяли участь Ярослав Кубера – голова Сенату, вищої палати парламенту Чехії, голова парламенту Радек Вондрачек, генеральний директор Чеського радіо Рене Заворалек, низка політиків, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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Як повідомляють чеські ЗМІ, президент країни Мілош Земан і члени уряду Чехії в акції участі не брали.

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року війська п’яти країн – СРСР, Польщі, НДР, Угорщини і Болгарії перетнули державний кордон Чехословаччини і на 20 років окупували країну. Водночас, крім танків, на головні летовища Чехословаччини приземлялись літаки, таким чином протягом короткого часу країна була повністю окупована.

Фотогалерея: 1968 рік. Радянське вторгнення в Чехословаччину
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фотогалерея: 1968 рік. Радянське вторгнення в Чехословаччину

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року війська держав Організації Варшавського договору перетнули кордони Чехословаччини і на довгих 20 років окупували країну. Операція «Дунай» була відповіддю СРСР і його сателітів на спробу чехословацького керівництва провести в країні демократичні реформи

Операція «Дунай» була відповіддю СРСР і його сателітів на спробу чехословацького керівництва провести в країні демократичні реформи. Тоді, попри небезпеку, правду про ті події намагалися донести журналісти Чехословацького радіо.

Останній іноземний вояк залишив Чехословаччину вже після перемоги демократичної Оксамитової революції 1989 року – 21 червня 1991 року. Протягом окупації загинуло 137 чехів і словаків, змушені були емігрувати з країни близько 100 тисяч її громадян.

«Жахлива паніка»: чеський фотограф не може забути про вторгнення 1968 року
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«Жахлива паніка»: чеський фотограф не може забути про вторгнення 1968 року

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