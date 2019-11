Процвітаюча Україна – нічний кошмар Путіна (світова преса)

Росія намагається підірвати український імідж у світі , щоб не допустити «нічного кошмару» Путіна – процвітаючу Україну , йдеться в The Hill .

– Тепер є офіційні підтвердження тому , що на імідж України в очах Трампа вплинули угорський прем’єр - міністр та російський президент , повідомляє CNBC .

Про те, як Захід намагається винайти свій підхід до Білорусі, пишуть у The Wall Street Journal.

Коли Україна стояла вже на межі процвітання, почався внутрішній американський скандал, який грає на руку російському президентові Володимирові Путіну. Про це пише американський професор Пол Родерік в статті для видання The Hill.

Нічний кошмар Путіна – це процвітаюча Україна прямо на кордоні з Росією, інтегрована із Заходом. Історія успішної України могла б дати приклад Революції гідності росіянам: а що, якби і вони зробили те саме? Тож для того, щоб не допустити такого сценарію, Росія роками поширює пропаганду про невдачі України та її всюдисущу корупцію.

Так, в Україні є проблема з корупцією, і це стало однією з причин, чому люди обрали президентом Володимира Зеленського, який не мав політичного досвіду, пише науковець.

Тим часом, починаючи з 2016 року, українська економіка постійно зростала. Тож, щоб уникнути сценарію нічного кошмару Путіна, і щоб звести нанівець будь-які шанси України на успіх, Росія продовжує військову операцію на Донбасі, і паралельно веде кібервійну та пропаганду.

Військова стратегія Путіна зрозуміла – перешкодити економічному зростанню України та посіяти відчуття невпевненості. А на додаток до цього кремлівська пропаганда «попереджає» Європу, що її фінансова допомога «корумповано безнадійній» Україні опиниться «не в тих руках». Сьогодні навіть у популярних західних аналітичних центрах можна вже побачити статті із заголовками на кшталт «Чи здає Захід Україну?».

Завдяки європейському тиску та реформістській адміністрації, Україна стояла на порозі реальних реформ. І раптом розпочався скандал в США після того, як американський президент Дональд Трамп попросив розслідувати нібито корумповані справи сина Джо Байдена в Україні, пише автор.

Таким чином замість розповідей про успіхи у боротьбі за свободу в Україні, темою номер один в США стала українська корупція. Зеленського звинуватили в некомпетентності, а на розділену Європу Україна розраховувати не може, адже вона намагається повернутися до стану справ з Росією, ніби нічого не сталося. Історія про корумповану Україну лише підсилить позиції проросійських сил в Європі, вважає автор.

«Україна має довгу, криваву, трагічну історію. Здається, наші політики хочуть, щоб нічого не змінювалося», – зазначає дослідник.

З’явилися нові підтвердження тому, що на думку президента США Дональда Трампа про Україну впливали угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан та російський президент Володимир Путін. Про це йдеться в статті американського телеканалу CNBC.

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент дав свідчення в Конгресі. За його словами Путін, Орбан та особистий адвокат Трампа Руді Джуліані «формували погляди президента США на Україну і на її президента Володимира Зеленського».

Кент сказав, що спочатку Трамп «дуже позитивно» ставився до Зеленського після їхньої першої телефонної розмови 21 квітня. Але вже через місяць його погляд змінився на негативний.

Третього травня Трамп розмовляв з Путіним по телефону, а 13 травня приймав в Овальному кабінеті Орбана. Змальовування Кентом цих розмов сприяє посиленню тривалих занепокоєнь експертів з національної безпеки щодо того, що на погляди президента США щодо ключових питань зовнішньої політики впливають Путін та інші автократичні лідери. Орбан дотримується крайніх правих поглядів та стоїть на передовій націоналістичного руху в Європі, мовиться у статті.

Свідчення Кента стали першим публічним підтвердженням дипломата вищого рангу про те, що Орбан та Путін сприяли створенню поганого іміджу України в очах Трампа. До цього високопосадовці вже висловлювали занепокоєння з цього приводу виданням The Washington Post та The New York Times.

Про підхід Заходу до Білорусі йдеться в статті американської газети The Wall Street Journal.

З одного боку, Захід прагне відновлення відносин з Мінськом через занепокоєння потенційним поглинанням Білорусі сусідньою Росією. З іншого боку, їм доводиться робити це з обережністю, щоб не спровокувати російське вторгнення. Деякі високопосадовці НАТО переконані: білоруські військові служби разом із службами безпеки вже перебувають під контролем Москви.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що «ситуація серйозна – Росія справді може змусити їх об’єднатися. Вони перебувають під тиском, тож і ЄС, і Польщі, і іншим державам треба підтримати їхній суверенітет».

Протягом багатьох років Захід критикував Мінськ через тиск на демократію та права людини. Тож не було і зустрічей на високому рівні. Але контакти на високому рівні відновлюються, і у серпні в Білорусь приїжджав тодішній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, мовиться у статті.

Мінськ каже, що вони хоча й зацікавлені в економічній співпраці, але провінцією свого великого сусіда ставати вони не хочуть.

На Заході думки щодо підходу до Білорусі різняться. Наприклад, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сказав, що «ніхто не має ілюзій, що білоруси йтимуть таким самим курсом, як Україна чи Грузія. Але якщо вони ускладнюватимуть розрахунки Росії і дійсно надаватимуть матеріальну та політичну підтримку незалежності України, це вже важливо. Та нам треба бути уважними, щоб не зближуватися з ними настільки, щоб це викликало неприємну відповідь з боку Росії».