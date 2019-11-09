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09 листопада 2019, Київ 18:02
Новини | Економіка

ДБР перевіряє дії податківців, що не помітили зловживань на півтора мільйони гривень

В рамках рослідування вже провели обшуки

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Державна бюро розслідувань повідомило про початок розслідування щодо ймовірних зловживань в управлінні Дердавної фіскальної служби на Дніпропетровщині.

За інформацією ДБР, дії податківців спричинили ухилення від сплати підприємством акцизного податку на суму 1 мільйон 637 тисяч гривень.

«Відбулися санкціоновані обшуки в приміщеннях Головного управління ДФС в Дніпропетровській області та за місцем ведення господарської діяльності підприємства. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України. Оперативний супровід – Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та оперативне управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

У бюро кваліфікували інцидент як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У ДФС ситуацію наразі не коментували.

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