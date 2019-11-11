На міжбанку незначно зріс долар

На українському міжбанківському валютному ринку ситуація залишається стабільною. Станом на 13:15 за Києвом, за даними сайту Finance.ua, котирування становлять 24 гривні 51–53 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 24 гривні 51 копійка за долар, це на одну копійку більше за офіційний курс на 11 листопада.

«Торги по долару залишаються на низькому за обсягами рівні. Відбуваються угоди по лотах до 200 тисяч доларів за дуже хиткої рівноваги попиту та пропозиції», – відзначає сайт «Мінфін», пояснюючи це тим, що у США 11 листопада святкують День ветеранів, і торги доларом відбуваються з позначкою TOM (від англійського tomorrow – завтра).