«Приватбак» заявляє, що отримав від Коломойського і Боголюбова 10 мільйонів фунтів судових витрат

Колишні акціонери «Приватбанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов виплатили установі понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації судових виплат – про це «Приватбанк» повідомив 13 листопада.

Як пояснили в банку, таку виплату передбачало рішення Апеляційного суду від 15 жовтня про те, що суд має юрисдикцію розглядати позов «Приватбанку» проти колишніх власників у справі про шахрайство.

«Банк підтверджує, що відповідачі (Коломойський і Боголюбов – ред.) наразі сплатили понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів витрат стосовно слухання суду першої інстанції, що відбулося у Високому суді Лондона у 2018 році, та слухання апеляційної інстанції, що відбулося в Лондоні раніше цього року», – йдеться в заяві банку.

В установі визнають, що Коломойський та Боголюбов вчасно здійснили виплати. Але шість компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Британських Віргінських островах, які банк пов’язує з відповідачами, «сплатили лише частину зобов’язання до встановленої кінцевої дати, та повинні будуть сплатити тепер додаткові проценти на несплачений залишок».

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15 жовтня Апеляційний суд Лондона підтвердив, що англійський суд має право розглядати позов українського «Приватбанку» щодо шахрайства проти колишніх власників установи – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.